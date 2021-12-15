Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры

В ноябре начался очередной рост заболеваемости коронавирусом, и власти РФ решили, что контроль передвижений по QR-кодам заставит жителей вакцинироваться активнее. Юга.ру проверили, как это работает в Краснодарском крае.

Предыстория ограничений и возмущений ими: ↓ 3 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обязал проверять QR-коды во всем крае. 12 ноября Юга.ру узнали у рестораторов, как ограничения изменили ситуацию в их заведениях. Многие сталкивались с тем, что посетители не верили в серьезность ситуации. С 22 ноября и до 18 января 2022 года администрация региона ввела новые требования (отменила перекрытие Красной на выходных), ужесточила прежние (контроль масок в общественном транспорте) и добавила виды мест, где должны требовать QR-коды. Сайту Юга.ру пришлось собрать ограничения в отдельный материал, а населению — негодовать. 21 ноября в Новороссийске сотни человек вышли на несогласованный митинг. 30 ноября администрация Крымского района объявила, что родители могут посещать детсады и школы только с QR-кодом или медотводом. Это вызвало сотни гневных комментариев в инстаграме. В конце ноября Кондратьев открыл прием вопросов к прямой линии и получил в соцсетях тысячи возмущений QR-кодами и принуждением к вакцинации. На прямой линии губернатор ожидаемо проигнорировал эти жалобы.

Сотрудники Юга.ру собирали наблюдения за контролем QR-кодов с 20 ноября по 13 декабря. К этому времени к новым ограничениям привыкли как потребители услуг, так и их поставщики — то есть те, кто оказался в роли невольных контролеров. Составляя материал, мы столкнулись с дилеммой — называть персонажей или оставить их анонимными. Мы выбрали гибридный подход. Всех, кто старается соблюдать ограничения в том или ином режиме, называем. Если QR-коды или маски не требуют в малых или нанобизнесах, мы сохраняем их анонимность, беспокоясь, прежде всего, за общую ситуацию в экономике, а пандемийную этику оставляя личным делом каждого. Если ковид-ограничения не соблюдает бизнес или учреждение, связанное с властью, мы называем нарушителя, поскольку он аффилирован с законодателем. Общепит Во многих заведениях (например, в Donuts & Coffee, McDonald’s, More Poke, Ozzie Pizza, Pankiss, Tori Ramen, «Петров-Водкине» и «Хорошей еде» ) QR-коды спрашивают, но на разных стадиях — иногда это происходит, когда гости уже зашли в заведение, сели за столик и к ним обращается официант. Некоторые заведения (например, Rail Bottle Shop Bar или «Петрушка» ) выбрали смешанный режим: гостя предупреждают, что купить пиво или еду с собой можно без кода, но остаться в зале можно только с ним. При этом код нужно показывать на кассе, а очередь к ней общая для всех.

В «Фудмаркете» в «Центре города» коды спрашивают на входе, охранник смотрит, но не уточняет данные. Внутри проходы свободны и в заведения нет очередей, но многие столики в субботу были заняты. Тем не менее работники двух кафе пожаловались, что посетителей мало, и попросили расплатиться наличными со словами «собираем на зарплаты». При этом сотрудники Юга.ру не раз посещали кофейни, чайные и кальянные , где не спрашивали ни коды, ни сертификаты о вакцинации, ни медотвод. Обычно это были одиночные заведения или образующие небольшую сеть в городе. Культура и развлечения QR-коды строго проверяют в историко-археологическом музее им. Фелицына, в художественном музее им. Коваленко и в центре современного искусства «Типография»; также там просят носить маски. Некоторые галереи проводили выставки без ковидных ограничений. Справки о вакцинации или медотвод требуют в «Одном театре», playback-театре «ВСЕгДА» и в драмтеатре . Также QR-коды проверяют в кинотеатрах; причем, поскольку в Краснодаре у большинства киноплексов нет своего входа, попасть в них можно, только если вы уже показывали код охраннику ТРЦ. При покупке онлайн-билетов вам понадобится показывать два QR-кода — один о плате за кино, другой о вакцинации.

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Сотрудница «Монитора» в СБС внимательно посмотрела коды о вакцинации, спросила даты рождения и пояснила, что в ТЦ можно зайти с сертификатом о первой прививке, а вот в кинотеатр — только с двумя вакцинами или со справкой о медотводе или недавней болезни. При этом в той же киносети в «Красной площади» коды не проверяли — достаточно билета в кино. Стоит отметить, что пункт вакцинации находится на том же этаже, что и основные кассы. Редакторы Юга.ру не заметили никаких проверок QR-кодов в ночных клубах на Красноармейской, Ставропольской, Красных Партизан и Кубанской Набережной. Причем, хотя многие клубы пытаются работать скрытно и часто пускают гостей по предварительному звонку через черный вход, некоторые, не смущаясь, используют центральный. И работают они, конечно же, всю ночь — клубы-то ночные. По тому же принципу действуют кальянные. В конце ноября редакторка Юга.ру посетила закрытую вечеринку , на которую приглашали через приватный инстаграм-аккаунт, где объявили время (с 23 до 5 утра), место, цену билета и прочие подробности. Организаторы не запрещали снимать сторис и репостили их к себе. В анонсах они прямо писали, что к ним можно без QR-кодов, что возмутило некоторых подписчиц. Дверь в клуб открывали по стуку и не выпускали на улицу, поэтому курить разрешили внутри.

На входе в один из ТЦ, вместо контроля QR-кодов © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Торговые центры, сфера услуг и госучреждения Охранники «Красной площади» внимательно смотрели QR-коды, но не запрашивали данные. С улицы и без кода можно зайти в «Магнит». Чтобы его посетители не попали в остальной ТЦ, по всей длине касс и входов стоят металлические ограждения, что используют на фестивалях или митингах; они разделяют коридор пополам. В СБС охранники наводят камеру на код, но ничего не происходит, и они быстро переводят камеру дальше, так что их смартфоны даже не успевают загрузить реальный код. Вероятно, можно показать QR с бутылки молока. В итоге процедура только замедляет и уплотняет очередь. В «Галерее» охранники спрашивают дату рождения и без кода не пускают даже в аптеку или «Магнит», которые находятся на нулевом этаже. В OZ Mall коды проверяют на входах и между основным пространством и гипермаркетом «О’кей», куда можно попасть через отдельные двери.

Контроль QR-кодов в ТРЦ «Галерея» © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

QR-коды не проверяли в нескольких ТЦ разного масштаба — от центров, большую часть которых занимают гипермаркеты, до комплексов с большим процентом отдельных магазинов. При входе в аэропорт Краснодара попросили надеть маску, но QR-код спрашивали только в точках общепита. В разные дни редакторы Юга.ру посещали НЭСК, «Краснодар Водоканал», «Газпром межрегионгаз Краснодар» и инспекцию Федеральной налоговой службы . Там было много людей в небольших помещениях, но никаких кодов и масок никто не требовал. В одной из краснодарских бань , куда нужно записываться заранее, предупредили о необходимости кода, но на месте его не спросили вопреки распечатанному объявлению. В одну из тату-студий пустили без кода. В парикмахерской , пожелавшей остаться анонимной, рассказали, что они спрашивают клиентов о наличии QR-кодов еще во время записи по телефону или в мессенджерах. Это экономит время обеих сторон. Сотрудники парикмахерской пояснили, что некоторые бизнесы не призывают к ограничениям публично (например, в комментариях для СМИ или в своих соцсетях), опасаясь агрессии антиваксеров под постами.