Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
В ноябре начался очередной рост заболеваемости коронавирусом, и власти РФ решили, что контроль передвижений по QR-кодам заставит жителей вакцинироваться активнее. Юга.ру проверили, как это работает в Краснодарском крае.
3 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обязал проверять QR-коды во всем крае. 12 ноября Юга.ру узнали у рестораторов, как ограничения изменили ситуацию в их заведениях. Многие сталкивались с тем, что посетители не верили в серьезность ситуации.
С 22 ноября и до 18 января 2022 года администрация региона ввела новые требования (отменила перекрытие Красной на выходных), ужесточила прежние (контроль масок в общественном транспорте) и добавила виды мест, где должны требовать QR-коды. Сайту Юга.ру пришлось собрать ограничения в отдельный материал, а населению — негодовать.
21 ноября в Новороссийске сотни человек вышли на несогласованный митинг. 30 ноября администрация Крымского района объявила, что родители могут посещать детсады и школы только с QR-кодом или медотводом. Это вызвало сотни гневных комментариев в инстаграме. В конце ноября Кондратьев открыл прием вопросов к прямой линии и получил в соцсетях тысячи возмущений QR-кодами и принуждением к вакцинации. На прямой линии губернатор ожидаемо проигнорировал эти жалобы.
Сотрудники Юга.ру собирали наблюдения за контролем QR-кодов с 20 ноября по 13 декабря. К этому времени к новым ограничениям привыкли как потребители услуг, так и их поставщики — то есть те, кто оказался в роли невольных контролеров.
Составляя материал, мы столкнулись с дилеммой — называть персонажей или оставить их анонимными. Мы выбрали гибридный подход. Всех, кто старается соблюдать ограничения в том или ином режиме, называем. Если QR-коды или маски не требуют в малых или нанобизнесах, мы сохраняем их анонимность, беспокоясь, прежде всего, за общую ситуацию в экономике, а пандемийную этику оставляя личным делом каждого. Если ковид-ограничения не соблюдает бизнес или учреждение, связанное с властью, мы называем нарушителя, поскольку он аффилирован с законодателем.
Общепит
Во многих заведениях (например, в Donuts & Coffee, McDonald’s, More Poke, Ozzie Pizza, Pankiss, Tori Ramen, «Петров-Водкине» и «Хорошей еде») QR-коды спрашивают, но на разных стадиях — иногда это происходит, когда гости уже зашли в заведение, сели за столик и к ним обращается официант.
Некоторые заведения (например, Rail Bottle Shop Bar или «Петрушка») выбрали смешанный режим: гостя предупреждают, что купить пиво или еду с собой можно без кода, но остаться в зале можно только с ним. При этом код нужно показывать на кассе, а очередь к ней общая для всех.
Как бизнес пережил карантин:
В «Фудмаркете» в «Центре города» коды спрашивают на входе, охранник смотрит, но не уточняет данные. Внутри проходы свободны и в заведения нет очередей, но многие столики в субботу были заняты. Тем не менее работники двух кафе пожаловались, что посетителей мало, и попросили расплатиться наличными со словами «собираем на зарплаты».
При этом сотрудники Юга.ру не раз посещали кофейни, чайные и кальянные, где не спрашивали ни коды, ни сертификаты о вакцинации, ни медотвод. Обычно это были одиночные заведения или образующие небольшую сеть в городе.
Культура и развлечения
QR-коды строго проверяют в историко-археологическом музее им. Фелицына, в художественном музее им. Коваленко и в центре современного искусства «Типография»; также там просят носить маски. Некоторые галереи проводили выставки без ковидных ограничений. Справки о вакцинации или медотвод требуют в «Одном театре», playback-театре «ВСЕгДА» и в драмтеатре.
Также QR-коды проверяют в кинотеатрах; причем, поскольку в Краснодаре у большинства киноплексов нет своего входа, попасть в них можно, только если вы уже показывали код охраннику ТРЦ. При покупке онлайн-билетов вам понадобится показывать два QR-кода — один о плате за кино, другой о вакцинации.
«Не включайте свет, пока мы не надели маски»:
Сотрудница «Монитора» в СБС внимательно посмотрела коды о вакцинации, спросила даты рождения и пояснила, что в ТЦ можно зайти с сертификатом о первой прививке, а вот в кинотеатр — только с двумя вакцинами или со справкой о медотводе или недавней болезни. При этом в той же киносети в «Красной площади» коды не проверяли — достаточно билета в кино. Стоит отметить, что пункт вакцинации находится на том же этаже, что и основные кассы.
Редакторы Юга.ру не заметили никаких проверок QR-кодов в ночных клубах на Красноармейской, Ставропольской, Красных Партизан и Кубанской Набережной. Причем, хотя многие клубы пытаются работать скрытно и часто пускают гостей по предварительному звонку через черный вход, некоторые, не смущаясь, используют центральный. И работают они, конечно же, всю ночь — клубы-то ночные. По тому же принципу действуют кальянные.
В конце ноября редакторка Юга.ру посетила закрытую вечеринку, на которую приглашали через приватный инстаграм-аккаунт, где объявили время (с 23 до 5 утра), место, цену билета и прочие подробности. Организаторы не запрещали снимать сторис и репостили их к себе. В анонсах они прямо писали, что к ним можно без QR-кодов, что возмутило некоторых подписчиц. Дверь в клуб открывали по стуку и не выпускали на улицу, поэтому курить разрешили внутри.
Торговые центры, сфера услуг и госучреждения
Охранники «Красной площади» внимательно смотрели QR-коды, но не запрашивали данные. С улицы и без кода можно зайти в «Магнит». Чтобы его посетители не попали в остальной ТЦ, по всей длине касс и входов стоят металлические ограждения, что используют на фестивалях или митингах; они разделяют коридор пополам.
В СБС охранники наводят камеру на код, но ничего не происходит, и они быстро переводят камеру дальше, так что их смартфоны даже не успевают загрузить реальный код. Вероятно, можно показать QR с бутылки молока. В итоге процедура только замедляет и уплотняет очередь.
В «Галерее» охранники спрашивают дату рождения и без кода не пускают даже в аптеку или «Магнит», которые находятся на нулевом этаже. В OZ Mall коды проверяют на входах и между основным пространством и гипермаркетом «О’кей», куда можно попасть через отдельные двери.
QR-коды не проверяли в нескольких ТЦ разного масштаба — от центров, большую часть которых занимают гипермаркеты, до комплексов с большим процентом отдельных магазинов.
При входе в аэропорт Краснодара попросили надеть маску, но QR-код спрашивали только в точках общепита.
В разные дни редакторы Юга.ру посещали НЭСК, «Краснодар Водоканал», «Газпром межрегионгаз Краснодар» и инспекцию Федеральной налоговой службы. Там было много людей в небольших помещениях, но никаких кодов и масок никто не требовал.
В одной из краснодарских бань, куда нужно записываться заранее, предупредили о необходимости кода, но на месте его не спросили вопреки распечатанному объявлению. В одну из тату-студий пустили без кода.
В парикмахерской, пожелавшей остаться анонимной, рассказали, что они спрашивают клиентов о наличии QR-кодов еще во время записи по телефону или в мессенджерах. Это экономит время обеих сторон. Сотрудники парикмахерской пояснили, что некоторые бизнесы не призывают к ограничениям публично (например, в комментариях для СМИ или в своих соцсетях), опасаясь агрессии антиваксеров под постами.
Знакомые редакции рассказывали о том, что ряд частных бизнесов разного масштаба запрещал работать без QR-кодов. В одном из таких случаев наша собеседница добыла фальшивый документ, и это удовлетворило руководство.
Очевидно, что при входе в любое заведение можно показать QR-код любого человека вашего пола и похожего возраста. По закону сотрудники не вправе требовать документы — что и доказал опыт почти всех сотрудников редакции. Это создает разрыв между правилами и их эффективностью: если некоторые контролеры не могут и/или не хотят проверять коды со всей строгостью, а некоторые посетители могут мухлевать, то проверки кодов создают лишь дополнительные контакты.