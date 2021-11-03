На Кубани ужесточили ковидные ограничения: QR-коды будут нужны во всем крае

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. По мнению властей, это должно помочь справиться с распространением коронавируса.

После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) пустят только по QR‑коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом и поручил продолжить с ним бороться. Один регион уже продлил нерабочую неделю. Накануне в Минобрнауки России подписали указ, разрешающий вузам и образовательным учреждениям страны вернуться к дистанционному обучению после 8 ноября.