На Кубани ужесточили ковидные ограничения: QR-коды будут нужны во всем крае

Краснодарский край

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3 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о новых ограничениях в регионе

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. По мнению властей, это должно помочь справиться с распространением коронавируса.

После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) пустят только по QR‑коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом и поручил продолжить с ним бороться. Один регион уже продлил нерабочую неделю. Накануне в Минобрнауки России подписали указ, разрешающий вузам и образовательным учреждениям страны вернуться к дистанционному обучению после 8 ноября. 

3 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в связи с эпидемиологический обстановкой введут новые ограничения. Теперь с 6 по 14 ноября для посещения общепита на всей территории края потребуется справка или QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. В городах-курортах ужесточили требования — QR-коды нужны даже для посещения торговых центров. Заселиться в отель все еще можно и с первым компонентом вакцины.

Запрет на проведение массовых спортивных, развлекательных и культурных мероприятий продлили до 14 ноября. Исключениями стали профессиональные спортивные соревнования без участия зрителей. 

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