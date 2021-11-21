В Новороссийске несколько сотен человек вышли протестовать против QR-кодов

Около полудня 21 ноября в Новороссийске прошел митинг граждан, недовольных предстоящим в понедельник введением в Краснодарском крае новых, более строгих эпидемиологических ограничений.

По оценке телеграм-канала «Новороссийск НЕ новости», заявить о своей позиции пришли около 300 человек. Также в этом сообщении утверждается, что «к одному из активистов подходили сотрудники правоохранительных органов, однако жители не допустили, чтобы его забрали в отдел».

Телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео одного из выступлений на митинге. Выступающий изобличает «продажную часть силовиков и медиков», а также Роспотребнадзор в том, что те «подконтрольны мировой сатанинской религии», после чего собравшиеся начинают скандировать «Мы не товар!»