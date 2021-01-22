«Не включайте свет, пока мы не надели маски». Каково теперь ходить в кино в Краснодаре: личный опыт
31 декабря 2020 года в Краснодарском крае возобновили работу кинотеатры. Этого события ждали если не все жители города, то очень многие, ведь поход в кино — главный вид отдыха для дружеских компаний и семей с детьми. Однако загруженность зала сейчас должна составлять не больше 15% от его вместимости. Журналист портала Юга.ру отправилась в один из краснодарских кинотеатров, чтобы посмотреть, как он работает в условиях ограничений.
Что идет в кино
Выбор фильмов сейчас невелик. И я не о количестве картин в репертуаре. Их много, но желания в день премьеры сломя голову бежать в кинотеатр у меня не возникает. Соотношение российских и зарубежных премьер в день, когда я заказывала билет, было равное — 7 к 7.
Например, можно посмотреть отечественную анимацию «Конь Юлий и большие скачки» — уже десятый мультфильм из цикла о приключениях трех богатырей и их жен, князя Киевского и других героев франшизы. А российский фильм-катастрофа «Огонь» режиссера Алексея Нужного рассказывает о пожарных и спасателях.
В мультфильме «Семейка Крудс: Новоселье» герои отправятся в опасное приключение в поисках постоянного места жительства. В отечественной приключенческой мелодраме «Серебряные коньки» в рождественском Петербурге 1899 года встретятся сын фонарщика Матвей и дочь крупного сановника Алиса.
«Обратная связь» — очередное творение «Квартета И», сиквел фильма «Громкая связь» (который, в свою очередь, был ремейком итальянской ленты «Идеальные незнакомцы»). Главный герой комедии «Не лечи меня» — хирург-травматолог Илья, которого затягивает в круговорот событий. В российской приключенческой комедии «Непосредственно Каха» главному герою предстоит выбрать между любовью и пацанской дружбой.
Отечественная комедия «День города» рассказывает о жизни простых людей в Любякине. Также в кинотеатрах идет «Последний богатырь: Корень зла» — продолжение приключений Ивана Найденова в Белогорье.
Американский фильм ужасов «Дрон» рассказывает, как пару молодоженов начинает терроризировать беспилотник, в который перенесли сознание серийного убийцы. Канадская анимация «Говард и Подводное королевство» повествует о мальчике, которому предстоит спасти свою семью и избавиться от таинственного проклятия.
В шведском хорроре «Заклятье. Другая сторона» женщине нужно проникнуть в мир мертвых и вернуть назад приемного сына.
Франко-бельгийская эротическая мелодрама «Обыкновенная страсть» с артистом балета Сергеем Полуниным в главной роли рассказывает, как его женатый герой снова и снова разбивает сердце влюбленной в него девушки. Украинский документальный фильм «Где ты, Адам?» дает возможность заглянуть в закрытый мир монастыря Дохиар на горе Афон.
С 21 января в прокате британский хоррор «Астрал. Онлайн» о том, как после спиритического сеанса с компанией молодых людей начинают происходить пугающие события. Американский романтический триллер «Птица в клетке. Заражение» повествует о курьере Нико, у которого редкий иммунитет к бушующей в мире болезни. Создатели американской анимации «Душа» после успеха «Головоломки» решили рассказать свою версию рождения личности.
Американский мелодраматический фильм «После. Глава 2» — продолжение экранизации серии бестселлеров Анны Тодд «После».
Я решила взять билет на только что вышедшую «Чудо-женщину: 1984». Но не из любви к жанру, просто хотелось застать полную посадку.
«Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984)
Страна: США, Великобритания, Испания
Жанр: фэнтези, боевик, приключения, фантастика
Режиссер: Пэтти Дженкинс
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт, Конни Нильсен, Лилли Аспелл, Амр Вакед, Кристоффер Полаха, Наташа Ротуэлл
Возрастное ограничение: 12+
Продолжительноть: 2 часа 31 минута
Действие происходит в 1984 году. Диана Принс работает в музее Смитсоновского института, периодически борется с городской преступностью и грустит о погибшем возлюбленном Стиве Треворе. Из-за неудавшегося ограбления ювелирного магазина, в котором находился нелегальный склад древних артефактов, в институт попадает кристалл, исполняющий желания. За ним начинает охотиться бизнесмен Максвелл Лорд, а к Диане внезапно возвращается Стив.
Письмо счастья
12 января я дистанционно купила билет на сеанс 15 января, в пятницу, в 17:45. При выборе мест, помимо напоминания о 15%, высвечивается такая информация: «Наличие свободных мест на данный момент может быть неактуальным при посещении кинотеатра». Я не поняла, что это значит, и выбрала себе место в шестом ряду.
На следующий день мне на электронную почту пришло сообщение, что кинотеатр отменил мой сеанс. Выбрала другой — в тот же день в 17:55. И вплоть до самого сеанса каждое почтовое уведомление воспринимала как «письмо счастья», из которого узнаю, что и этот сеанс отменен. Но нет, больше таких сообщений не было, и за пять минут до начала фильма я поднялась в киноцентр.
Ассоциация владельцев кинотеатров 9 ноября 2020 года обратилась к прокурору Краснодарского края с просьбой провести проверку действий губернатора региона в отношении ограничений работы кинотеатров. АВК хотела прояснить обоснованность продления запрета на работу кинотеатров (они не работали в регионе с 26 марта 2020 года) и проверить принятые нормативные правовые акты на соответствие требованиям Роспотребнадзора по соблюдению этапности снятия ограничений.
«Масочный» режим и другие «правила»
Если при входе в ТРК охранники просили посетителей использовать во время шопинга маски, то в кинотеатре ничего подобного не было, люди спокойно расхаживали без них. Даже покупая попкорн, мужчина и женщина рядом со мной не удосужились надеть маски правильно, оставив на подбородке. И им не отказали в обслуживании.
Зато в местах общего пользования (кассовая зона, входы в залы, туалеты, зона кафе), согласно требованиям, установлены дозаторы с кожными антисептиками.
Очереди на входе в зал не было. Передо мной девушка без защитной маски отсканировала билет, демонстративно надела маску перед скучающим администратором (в маске и перчатках) и уже через несколько шагов сняла. Когда я тоже заняла свое место, обнаружила, что все зрители сконцентрированы в середине зала. По моей оценке, нас было примерно 25 человек. Люди без масок сидели в моем ряду через два кресла справа, прямо передо мной и сразу сзади. Объявили, что снимать средства защиты органов дыхания можно только при приеме пищи, но рекомендацию все собравшиеся благополучно пропустили мимо ушей.
Я ожидала, что перед началом сеанса и во время него в зал будут входить сотрудники кинотеатра и проверять, соблюдаем ли мы установленные правила. Но рассадку зрителей и наличие у нас масок никто не контролировал.
7 января временно закрылся кинотеатр «Киномакс», расположенный в ТРЦ «Галерея-Краснодар». 16 января стало известно, что «Формула кино OZ» тоже прекращает принимать зрителей.
Чудо-женщина — 2
Посмотреть на новые приключения амазонки Дианы Принс пришло не так много поклонников вселенной DC. Это бросалось в глаза: люди отвлекались на телефоны, переговаривались друг с другом на отвлеченные темы, смеялись, когда на экране не было юмористической сцены. Видимо, многие просто соскучились по самой обстановке похода в кино. Фильм скучным не назовешь, как и остальные из вселенной DC.
Отмечу, что вторая часть «Чудо-женщины: 1984» сильно перегружена диалогами, без которых можно было обойтись. И разочаровала финальная битва, которая по всем законам ожидалась более эпичной. В общем, очередной супергеройский фильм для поклонников жанра. Спойлер: в конце становится ясно, что зрителей ждет продолжение истории.
Никакого дискомфорта
Когда фильм закончился, девушка позади меня громко сказала: «Не включайте свет, пока мы не надели маски». Зрители вставали с мест и быстро шли к выходу, как обычно, образуя очереди. Их тоже никто не контролировал, люди буквально дышали друг другу в спины.
В рекомендациях к работе кинотеатров во время пандемии коронавируса указано, что сидеть рядом могут только члены семьи или граждане, живущие вместе. Для остальных предусмотрена рассадка с дистанцией в один метр. Я открыла страницу продажи билетов на сеанс «Чудо-женщины: 1984» 19 января в 20:55 — в двух рядах заняты шесть соседних мест. Видимо, кинотеатр в этот день посетили сразу несколько больших семей.
Никто из моих знакомых еще не был в кинотеатрах со времени их недавнего открытия. Кто-то не нашел для себя фильма, ради которого был бы готов лишний раз пойти в людное место и подвергнуть себя и близких опасности заразиться коронавирусом. Кто-то уверен, что из-за ограничений сеанс превратится в испытание, ведь сидеть два часа в маске — сомнительное удовольствие. Мало кто захочет платить за дискомфорт. Однако на деле оказывается, что бояться его не стоит.