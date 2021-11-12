«Вдвое сложнее». Как живется с QR-кодами ресторанам Краснодара

Если вам вдруг кажется, что в Краснодаре плохо борются с ковидом, — попробуйте сходить в какое-нибудь кафе. В отличие от полностью закрытых кинотеатров, в заведения общепита у нас пускают — но не всех (только по QR-кодам) и ненадолго (максимум до 23:00). Юга.ру пообщались с краснодарскими рестораторами, чтобы узнать, как изменилась ситуация в их заведениях в связи со всеми обновленными эпидемиологическими ограничениями (спойлер: в целом всё плохо.)

Двойное наказание «Я еще в 2020-м понимала, что ограничения могут вернуться, — говорит Лидия Черкашина, CEO кондитерской Melissa Sweets Shop. — Поэтому на протяжении года мы работали над формированием онлайн-витрины. И в первый же день новых ограничений идея сработала — через онлайн поступило много заказов». Но далеко не все коллеги Лидии смотрят на ситуацию с таким же оптимизмом. «К чему-то такому мы готовились с лета, надеясь на лучшее, — рассказывает Глеб Харченко, владелец баров Hopkins, Apollo, ресторана Cantina. — Увещеваниями и уговорами вакцинировали 84,99% сотрудников. И вот это двойное наказание — сокращение работы еще на час, до 23:00, и QR-коды — за что оно нам?! Общепит сейчас — это самое безопасное общественное пространство, которое при этом первым влетает под ужесточения. Привет общественному транспорту, курортам и ярмаркам!» Аналогично рассуждает Денис Долженко, бармен Kulibin Pub: «Мы в зале всё тщательно обрабатываем антисептиком, каждая группа гостей у нас сидит в отдалении от любой другой, весь персонал в масках и перчатках — и при этом у нас QR-коды нужны. А, скажем, в трамваях, где все битком, ничего не требуют».

Kulibin Pub © Фото предоставлено пабом Kulibin Pub

«Без QR-кода у нас в кафе не поесть. И даже навынос не взять, — рассказывает директор и совладелец кафе «ВафлиВафли» Олег Рубин. — Есть определенные технические сложности, которые не позволяют нам вынести кассу к двери. А посетителю без кода формально запрещается преодолеть вот эти 6 метров от входа до точки в зале, где надо расплачиваться. Недавно был случай, когда мы не пустили людей. Тогда они попросили 11-летнего парнишку взять у них карту, оплатить заказ на кассе и вынести его им наружу. Потому что, как вы, наверное, знаете, на детей все эти ограничения не распространяются». Еще один запоминающийся момент, по словам Рубина, случился в первый же день после введения ограничений с QR-кодами в ресторанах: «Приходила девушка, очень сильно нас уговаривала пустить ее без документов. Мы всё равно ей отказали. А вечером выяснилось, что это была корреспондентка местной телекомпании, которая со скрытой камерой ходила и всех провоцировала на нарушения, чтобы потом показать у себя в эфире». Проверяют ли QR-коды? А паспорта? Абсолютно все наши собеседники сказали, что проверяют QR-коды у посетителей без исключения и без кодов в зал не пускают. Правда, механика процесса проверки у каждого своя. «У нас система такая: на входе сотрудник наводит камеру на QR-код гостя и сравнивает высветившиеся данные с подтверждающим документом. Если всё совпадает, то гость может пройти в заведение», — рассказывает Надежда Федяй, бренд-менеджер ресторана «Rodina Южной кухни». «Мы просим гостей показывать исключительно коды, открытые на портале госуслуг, чтобы исключить вероятность подделки, — говорит управляющий баром «ПетровВодкин» Артем Агаджанов. — Многие на это реагируют негативно. Немало таких, кто из принципа не желает регистрироваться на «Госуслугах». Некоторые подолгу заходят на этот портал, вспоминают давно забытый пароль. Кому-то даже приходится авторизоваться там с нуля».

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Денис Долженко, бармен из Kulibin Pub, говорит, что им запретили просить у посетителей паспорта: «Проверить, кому принадлежит показанный код, мы не можем. В окне, которое показывают «Госуслуги», когда сканируешь код, скрыто почти всё, кроме инициалов. Сопоставить с человеком сложно. Поэтому приходится верить на слово». «Помимо инициалов высвечивается дата рождения, — делится лайфхаком Лидия Черкашина из Melissa Sweets Shop. — Поэтому наш бариста, который на входе сканирует QR-коды, может попросить назвать дату рождения. В ответ, бывает, спрашивают — а вы свой покажите. Это не проблема, показывает. Так что, по моей оценке, у нас на посещаемости эти ограничения не особенно отразились, в выходные была плотная посадка». Падение посещаемости от «минус 50%» до «колоссально» Лидия Черкашина кажется единственной оптимисткой среди наших собеседников. Все остальные отмечают очень заметный спад заполняемости залов и, соответственно, выручки. Страдают даже рестораны, включенные в свежий топ-10 по России: Андрей Матюха, шеф-повар и владелец ресторанов «Угли-Угли» и «The Печь» оценил падение посещаемости «примерно в 50%». «После этих нововведений мы оказались ниже точки безубыточности, — признает Надежда Федяй из «Rodina Южной кухни». — Но мы продолжаем соблюдать все предписанные правила, так как хотим и дальше работать». «Спасибо ноябрю и плохой погоде — страшное падение заполняемости не так заметно, — сетует Глеб Харченко (Hopkins, Apollo, Cantina). — Гостей стало меньше на 60–70%, при этом мы вынуждены увеличить штат на одного человека — «QR-дознавателя».

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«Колоссально — это, наверное, самое подходящее слово для того, как всё это на нас отразилось, — рассуждает Денис Долженко из Kulibin Pub. — В первый день после введения обязательных QR-кодов мы зафиксировали огромное снижение человекопотока, развернули на входе просто невероятное количество гостей. Некоторые просили, мол, ладно вам, я незаметно зайду без кода, никто не заметит. Приходилось отвечать, что после первой же проверки наш паб либо оштрафуют на огромную сумму, либо закроют. И тогда 15 человек останется без работы. А ведь мы и так уже вдвое уменьшили количество сотрудников в каждую смену. Сейчас к нам все идут уже с QR-кодами. Видимо, люди поняли, что это не розыгрыш, что рестораны не пойдут на попятную». А что насчет господдержки? «У нас все сотрудники трудоустроены официально, наша отрасль входит в список пострадавших, — рассказывает Лидия Черкашина (Melissa Sweets Shop). — Поэтому в 2020 году мы получали господдержку — 12 тыс. 500 рублей в месяц на каждого трудоустроенного сотрудника. Сейчас прием заявок тоже открыт, мы свою подали. Очевидно, что сумма будет явно меньше, поскольку на этот раз нерабочей была всего одна неделя. Но это хоть что-то, и мы предпочитаем этим пользоваться». Бару «ПетровВодкин» в господдержке уже успели отказать. «Мы подали документы, нам отказали. Аргумент — нас же не закрывали на эту нерабочую неделю», — говорит управляющий баром Артем Агаджанов. ДОПОЛНЕНО: Вскоре после выхода публикации Артем Агаджанов связался с нами и сообщил, что их заявку на господдержку только что одобрили и деньги перечислены. Глебу Харченко (Hopkins, Apollo, Cantina) вопрос про помощь от властей, кажется, окончательно портит настроение: «Меры господдержки? Они никак не касаются арендодателей, налогов, долгов перед арендодателями, поставщиками и коммунальными структурами. Мы выживаем верой в благоразумие государства и граждан. И надеемся, что этот лимит скоро снимут».

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