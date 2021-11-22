Полный список новых антиковидных ограничений в Краснодарском крае

Как именно изменилась жизнь в Краснодарском крае утром 22 ноября? Публикуем полный список антиковидных нововведений

С сегодняшнего дня (22 ноября) и как минимум до 18 января 2022 года на всей территории Краснодарского края действует новый пакет пандемийных ограничений.

Чтобы вам было проще ориентироваться в том, что сейчас можно на Кубани, а что нельзя, Юга.ру собрали в одной публикации все ограничения, появившиеся в нашем регионе за этот месяц.

Масочный режим

Помимо всех учреждений и общественных мест, маски начали строго требовать в общественном транспорте.

Несмотря на то что официальных директив на этот счет не существует, водителям муниципальных рейсов предписано не ехать до тех пор, пока в салоне есть пассажиры без масок.

Это уже приводило к драке в краснодарском трамвае и к случаю, когда школьнику из хутора Краснооктябрьского пришлось идти с занятий 8 км по трассе пешком, потому что его выгнали из школьного автобуса.

А вечером 21 ноября в Краснодаре провели собрание и для бригадиров частных автобусных маршрутов. Им тоже запретили возить пассажиров без масок. И вызывать полицию, если человек без маски отказывается покидать салон.

Отмена гуляний по улице Красной

Власти Краснодара 19 ноября объявили, что на весь срок действия нового пакета ограничений не будут по выходным закрывать улицу Красную для автотранспорта. По их словам, это сделано, чтобы «не допустить массового скопления граждан в выходные дни».

QR-коды

QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании либо справка о медотводе от вакцинации с 22 ноября требуется при посещении:

любых спортивных, деловых, зрелищных, образовательных и иных подобных мероприятий;

театров и кино (заполняемость зала не должна превышать 50%);

фитнес-центров, бассейнов, тренажерных и спортивных залов;

торгово-развлекательных и многофункциональных комплексов;

предприятий сферы бытовых услуг (включая парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские, пункты проката);

объектов общественного питания, за исключением обслуживания навынос (все рестораны и кафе должны закрываться в 23:00);

объектов розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов, торгующих товарами первой необходимости.

Что такое «товары первой необходимости»?

В этот список, согласно распоряжению правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 762‑р, входят:

средства индивидуальной защиты;

средства дезинфицирующие;

антисептические средства;

салфетки влажные;

салфетки сухие;

мыло туалетное;

мыло хозяйственное;

паста зубная;

щетка зубная;

бумага туалетная;

гигиенические прокладки;

стиральный порошок;

подгузники детские;

спички;

свечи;

пеленка для новорожденного;

шампунь детский;

крем от опрелостей детский;

бутылочка для кормления;

соска-пустышка;

бензин автомобильный;

дизельное топливо;

газомоторное топливо;

смазочные материалы;

зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Иными словами, магазины хозтоваров, зоомагазины и автозаправки посещать без QR-кодов можно.

Как попасть без QR-кода на прививку в ТРЦ?

Пункты бесплатной вакцинации открыты во многих торгово-развлекательных центрах края, в частности в краснодарских «Галерее» и «Красной площади». Но, поскольку с 22 ноября вход в ТРЦ возможен только по QR-коду, возникло противоречие. Так что губернатор края Вениамин Кондратьев отдельно прояснил этот вопрос:

«Для всех желающих привиться в торговых центрах теперь должны организовать отдельный вход».

Губернатор Вениамин Кондратьев дал соответствующее поручение своему заму Александру Руппелю.