Власти Краснодара объяснили, как Карасуны превратились из озёр в пруды

Краснодарский край

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В администрации Краснодара в декабре рассказали порталу Юга.ру об изменении статуса Карасунских водоемов

В августе глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что власти не благоустраивают каскад Карасунских озёр и не ухаживают за ними, потому что не могут вернуть водоемы в собственность муниципалитета. В конце сентября мэр заявил о планах сделать пешеходную зону вокруг всей территории, чтобы соединить Карасунский и Центральный округа (об этом городские власти заговорили еще в 2015 году). В середине декабря стало известно, что Карасунские озёра стали прудами и теперь мэрия может сама за ними ухаживать и делать застройку берегов.

Портал Юга.ру направил запрос в пресс-службу администрации Краснодара, в котором спросил, когда Карасунские водоемы стали прудами, что за судебное разбирательство было по этому вопросу и чья земля сейчас.

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Департамент информационной политики города ответил, что 2 декабря 2019 года мэрия разработала и утвердила «дорожную карту» по вопросу определения правовой принадлежности водного объекта «Озеро Карасун». Для этого власти получили заключение о его гидрологическом статусе и морфометрических характеристиках [количественные показатели водного объекта, например, длина, ширина, глубина, извилистость, уворень воды и т. п.]. Исследование провело ФГБУ «Северо-кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В итоге учреждение подготовило технический отчет, согласно которому водные объекты «Озеро Карасун» получили гидрологический статус — «пруды».

Кроме того, в 2014 году прокуратура Краснодара подала иск на администрацию города из-за статуса водоемов. Разбирательство шло около двух лет и в итоге Советский районный суд также наделил водоемы статусом «пруды».

Помимо этого, власти провели инвентаризацию земельных участков вокруг Карасунов и выяснили, что часть участков не освоена и не используется. Поэтому департамент решил досрочно расторгнуть 15 договоров аренды, 11 из них уже вернули арендодателю. Еще по четырем участкам идет суд. После того, как вся земля станет муниципальной, мэрия оценит ее рыночную стоимость согласно закону.

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Напомним, в 2020 году власти Краснодара благоустроили берег одного из Покровских (Карасунских озер) — возле Дмитриевской дамбы. Разбор нового Дмитриевского сквера от краснодарского архитектора читайте здесь.

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