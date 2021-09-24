Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?

В субботу, 25 сентября, Краснодар отмечает День города. Предлагаем вам отметить это событие, пройдя наш новый тест.

Редакция Юга.ру целый месяц копила вопросы, касающиеся истории, географии, обычаев и легенд нашего города. А ещё — о знаменитых его уроженцах и всяких запоминающихся происшествиях. Так что наш тест, по идее, должно быть интересно проходить более одного раза — вопросы выпадают случайным образом и не должны особенно повторяться.

С какой попытки у вас получится набрать 10 правильных ответов из 10?