Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
В субботу, 25 сентября, Краснодар отмечает День города. Предлагаем вам отметить это событие, пройдя наш новый тест.
Редакция Юга.ру целый месяц копила вопросы, касающиеся истории, географии, обычаев и легенд нашего города. А ещё — о знаменитых его уроженцах и всяких запоминающихся происшествиях. Так что наш тест, по идее, должно быть интересно проходить более одного раза — вопросы выпадают случайным образом и не должны особенно повторяться.
С какой попытки у вас получится набрать 10 правильных ответов из 10?
Спасибо, что прошли наш тест!
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Хорошо ли вы знаете Краснодар?
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