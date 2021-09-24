Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?

Краснодарский край

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В субботу, 25 сентября, Краснодар отмечает День города. Предлагаем вам отметить это событие, пройдя наш новый тест.

Редакция Юга.ру целый месяц копила вопросы, касающиеся истории, географии, обычаев и легенд нашего города. А ещё — о знаменитых его уроженцах и всяких запоминающихся происшествиях. Так что наш тест, по идее, должно быть интересно проходить более одного раза — вопросы выпадают случайным образом и не должны особенно повторяться.

С какой попытки у вас получится набрать 10 правильных ответов из 10?

Спасибо, что прошли наш тест!

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Хорошо ли вы знаете Краснодар?

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