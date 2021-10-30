Краснодарский ресторан попал в десятку лучших заведений России

Wheretoeat — это независмая ресторанная премия, учрежденная еще в 2013 году российскими гастрономическими журналистами. Каждый год они выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала.

Портал 93.ру обратил внимание то что, что стал известен список финалистов премии этого года. Первые места заняли заведения в Санкт-Петербурге и Москве, но ресторан краснодарского шеф-повара Андрея Матюхи «Угли-Угли» оказался на шестом месте.