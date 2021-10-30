Краснодарский ресторан попал в десятку лучших заведений России

Краснодарский край

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Независимая ресторанная премия Wheretoeat выбрала лучшие рестораны России. Краснодарское заведение заняло шестое место

Wheretoeat — это независмая ресторанная премия, учрежденная еще в 2013 году российскими гастрономическими журналистами. Каждый год они выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. 

Портал 93.ру обратил внимание то что, что стал известен список финалистов премии этого года. Первые места заняли заведения в Санкт-Петербурге и Москве, но ресторан краснодарского шеф-повара Андрея Матюхи «Угли-Угли» оказался на шестом месте.

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Другие краснодарские заведения также попали в список, но ниже по рейтингу. Другой проект Матюхи «The Печь» занял 22-е место. Ресторан Сергея Галицкого Cafe Krasnodar в парке «Краснодар» обосновалось на 125—132 месте. 

Напомним, ранее в Сочи наградили победителей южной премии Wheretoeat South 2021. Лучшим рестораном признали ростовское заведение «LEO Wine & Kithen», а «Угли-Угли» занял второе место. Андрея Матюху в третий раз наградили званием лучшего шеф-повара Юга.

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