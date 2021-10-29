На Кубани ужесточили режим повышенной готовности и ввели новые ограничения

Напомним, 30 сентября в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. В крае продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.

На следующий день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба и объявил об ужесточении антикороновирусных мер в регионе. С 25 октября по 1 декабря на массовые мероприятия можно будет попасть только по QR-коду, а детские и культурные мероприятия запретили. На курортах в рестораны будут пускать только граждан с QR-кодами.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. В Краснодаре на этот период закрыли театры и музеи, а кубанские кинотеатры отменили сеансы.