На Кубани ужесточили режим повышенной готовности и ввели новые ограничения
29 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев установил новый режим работы общепита и постановил перевести сотрудников на удаленку
Напомним, 30 сентября в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. В крае продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.
20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.
На следующий день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба и объявил об ужесточении антикороновирусных мер в регионе. С 25 октября по 1 декабря на массовые мероприятия можно будет попасть только по QR-коду, а детские и культурные мероприятия запретили. На курортах в рестораны будут пускать только граждан с QR-кодами.
Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. В Краснодаре на этот период закрыли театры и музеи, а кубанские кинотеатры отменили сеансы.
25 октября Путин поручил усилить коронавирусные ограничения и поставил соответсвующие задачи перед главами регионов.
29 октября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что Кондратьев подписал постановление об ужесточении режима повышенной готовности. С 1 ноября на Кубани помимо уже действующих ограничений добавятся следующие:
- Организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет, невакцинированных старше 60 лет и граждан с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями;
- Общепит будет работать с 6:00 до 23:00;
- Работодателям рекомендуется предоставить сотрудникам два выходных дня с сохранением зарплаты для вакцинации или добавить эти дни к отпуску;
- Для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и невакцинированным старше 60 лет вводится режим самоизоляции. Допускаются исключения — необходимость обратиться за экстренной медицинской помощью, выход на работу, в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных, вызов в суд, прогулки с детьми на придомовой территории;
- С 30 октября по 7 ноября допускается проведение спортивных соревнований, но без участия зрителей.
Юга.ру писали, что в Армавире ужесточили ковидные ограничения — теперь в детские сады и школы будут пускать только по QR-кодам. Похожую инициативу хотят принять и в Адыгее — власти сообщили, что думают о создании групп для детей вакцинированных родителей.
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