На Кубани ужесточили режим повышенной готовности и ввели новые ограничения

Краснодарский край

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29 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев установил новый режим работы общепита и постановил перевести сотрудников на удаленку

Напомним, 30 сентября в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. В крае продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.

На следующий день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба и объявил об ужесточении антикороновирусных мер в регионе. С 25 октября по 1 декабря на массовые мероприятия можно будет попасть только по QR-коду, а детские и культурные мероприятия запретили. На курортах в рестораны будут пускать только граждан с QR-кодами.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. В Краснодаре на этот период закрыли театры и музеи, а кубанские кинотеатры отменили сеансы. 

25 октября Путин поручил усилить коронавирусные ограничения и поставил соответсвующие задачи перед главами регионов. 

29 октября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что Кондратьев подписал постановление об ужесточении режима повышенной готовности. С 1 ноября на Кубани помимо уже действующих ограничений добавятся следующие: 

  • Организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет, невакцинированных старше 60 лет и граждан с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями;
  • Общепит будет работать с 6:00 до 23:00;
  • Работодателям рекомендуется предоставить сотрудникам  два выходных дня с сохранением зарплаты для вакцинации или добавить эти дни к отпуску;
  • Для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и невакцинированным старше 60 лет вводится режим самоизоляции. Допускаются исключения — необходимость обратиться за экстренной медицинской помощью, выход на работу, в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных, вызов в суд, прогулки с детьми на придомовой территории;
  • С 30 октября по 7 ноября допускается проведение спортивных соревнований, но без участия зрителей. 

Юга.ру писали, что в Армавире ужесточили ковидные ограничения — теперь в детские сады и школы будут пускать только по QR-кодам. Похожую инициативу хотят принять и в Адыгее — власти сообщили, что думают о создании групп для детей вакцинированных родителей. 

Вакцинация Вениамин Кондратьев Коронавирус

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