На Кубани продлили коронавирусные ограничения до 21 ноября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил все антиковидные ограничения в регионе: по-прежнему под запретом массовые мероприятия, а в заведения общепита пустят только по QR-коду

Напомним, коронавирусные ограничения ужесточили на Кубани с субботы, 6 ноября. С этого дня, чтобы попасть в кафе и рестораны на территории всего края, нужны QR-коды о прохождении вакцинации. Они потребуются и для посещения общепитов в аэропортах.

На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) QR-код, либо справку о перенесенном заболевании или медотводе, стали требовать и при входе в ТЦ.