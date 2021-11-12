На Кубани продлили коронавирусные ограничения до 21 ноября

Краснодарский край

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  • © Фото Rodrigo Gonzalez, unsplash.com
    © Фото Rodrigo Gonzalez, unsplash.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил все антиковидные ограничения в регионе: по-прежнему под запретом массовые мероприятия, а в заведения общепита пустят только по QR-коду

Напомним, коронавирусные ограничения ужесточили на Кубани с субботы, 6 ноября. С этого дня, чтобы попасть в кафе и рестораны на территории всего края, нужны QR-коды о прохождении вакцинации. Они потребуются и для посещения общепитов в аэропортах.

На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) QR-код, либо справку о перенесенном заболевании или медотводе, стали требовать и при входе в ТЦ.

«Вдвое сложнее»:

Также в регионе под запретом массовые мероприятия, — в том числе спортивные и развлекательные. Кубанские кинотеатры сначала объявили о введении QR-кодов, а потом и вовсе закрылись.

12 ноября губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что продлил до 21 ноября все ковидные ограничения из-за текущей эпидобстановки.

  • © Фото оперативного штаба Краснодарского края
    © Фото оперативного штаба Краснодарского края
  • © Фото оперативного штаба Краснодарского края
    © Фото оперативного штаба Краснодарского края

Как писали Юга.ру, накануне на Кубани ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, сотрудников организаций социального обслуживания и МФЦ, людей, которые живут в организациях соцобслуживания, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением).

QR-коды Вениамин Кондратьев Коронавирус Эпидемии

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