Кубанские кинотеатры закрыли еще на неделю

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими из-за пандемии коронавируса. В это время в Краснодарском крае под запретом массовые мероприятия, не работают театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны вход только по QR‑коду.

3 ноября губернатор Вениамин Кондратьев ужесточил коронавирусные ограничения в регионе: с субботы 6 ноября справка или QR-код нужны для посещения общепита на всей территории края, а на курортах без них нельзя будет попасть в ТРЦ. Запрет на проведение массовых мероприятий продлили до 14 ноября. Исключение — профессиональные спортивные соревнования без участия зрителей.