Кубанские кинотеатры закрыли еще на неделю

Краснодарский край

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В Краснодарском крае кинотеатры будут закрыты до 14 ноября

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими из-за пандемии коронавируса. В это время в Краснодарском крае под запретом массовые мероприятия, не работают театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны вход только по QR‑коду.

3 ноября губернатор Вениамин Кондратьев ужесточил коронавирусные ограничения в регионе: с субботы 6 ноября справка или QR-код нужны для посещения общепита на всей территории края, а на курортах без них нельзя будет попасть в ТРЦ. Запрет на проведение массовых мероприятий продлили до 14 ноября. Исключение — профессиональные спортивные соревнования без участия зрителей.

Альтернативная афиша от Юга.ру:

4 ноября представители сети кинотеатров «Монитор» (в Краснодаре кинотеатры находятся в ТРЦ «Красная Площадь», «СБС» и «Сити-центр») сообщили в инстаграме, что киноманы не смогу попать в кино до 14 ноября включительно. Средства за приобретенные ранее билеты обещали вернуть.

В сети кинотеатров «Киномакс» (ТРЦ «Галерея») журналисту Юга.ру сообщили, что их кинотеатр также закрыт до 14 ноября из-за ужесточения коронавирусных ограничений. Тем, у кого на руках есть купленные билеты на этот период, пообещали вернуть деньги.

В пресс-службе объединенной киносети «Синема парк — Формула кино» (ТРЦ «ОZ МОЛЛ) получить комментарий не удалось. Впрочем, приобрести билет на фильм через сайт у журналиста не вышло: доступных сеансов сейчас нет.

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