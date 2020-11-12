«Это гвоздь в крышку гроба для ивент-бизнеса». Ведущие Краснодара поделились мнением о запрете новогодних корпоративов

12 ноября портал Юга.ру узнал у шоуменов Краснодара, что они думают о запрете на проведение предновогодних праздничных мероприятий

Напомним, 11 ноября в соцсетях распространилось письмо департамента потребсферы края, в котором владельцев заведений просили предупредить о том, что новогодние корпоративы и банкеты оказались под запретом из-за коронавируса. Позже в пресс-службе администрации края подтвердили этот запрет и добавили, что он действует в рамках действующего режима повышенной готовности. Также в администрации уточнили, что ограничение распространяется на любые банкеты, не только новогодние. 12 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности — но не до 1 января, что могло бы считаться основанием для запрета на проведение банкетов, а только до 1 декабря. Накануне телеканал «Кубань 24» выпустил сюжет с мнением ведущих и других сотрудников сферы развлчений о запрете корпоративов. В видео шоумены поддержали меру и высказались о том, что она поможет сохранить здоровье сограждан. 12 ноября портал Юга.ру также решил связаться с краснодарскими ведущими и узнать, что они думают об ограничении.

Алексей Власов, ведущий мероприятий: «Для меня это решение не было каким-то ударом, потому что у меня есть постоянная работа, и новогодние корпоративы для меня — это такой приятный бонус в конце года. Понимаю, что это серьезный вопрос для тех ведущих, кто зарабатывает только мероприятиями. Но это было ожидаемо, учитывая ковидную обстановку, понятно было, что в первую очередь пожертвуют массовыми развлекательными мероприятиями.

Но это гвоздь в крышку гроба для ивент-бизнеса. Остается надеяться, что этот гвоздь оправдан. Если это как-то разгрузит медицинские учреждения, если это не приведет к чьей-то смерти, то я не могу быть против. И, опять-таки, остается надеяться, что это решение не повлечет какие-нибудь подпольные хороводы, застолья в актовом зале и танцы на кухне у главного бухгалтера».

Андрей Трегубов, актер и шоумен: «Коллегам надо на что-то жить, кормить детей, платить кредиты, которые, собственно, у многих появились в первую волну запретов. И тут уместно вспомнить притчу про обезьян — одна сидит под пальмой и ждет, пока на голову упадет банан, а другая — берет палку и начинает пытаться сбить этот банан. Странно, что закрыли рестораны для корпоративов. Гипермаркеты же открыты, а театры — нет. Я считаю это идиотизмом. Но изменить ситуацию мы не можем. Значит, надо искать пути выхода.

И он есть: весной я вел те же дни рождения онлайн и на это есть спрос. Заработок меньше, но не критично. У именинника есть два выхода — праздновать скучно дома или все-таки организовать день рождения онлайн. Объединиться с друзьями, которые живут в разных городах или странах, и несколько часов получать эмоции в онлайне. Это лучше, чем ничего. Кроме того, бизнес на этом может заработать. Например, можно заказать в кейтеринговой компании праздничный стол — каждому участнику мероприятия доставят бокс с салатами, вином, канапе.



Давайте понимать, что онлайн пришел в нашу жизнь. И это вполне себе выход. Ведь корпоративы и праздники для нас (ведущих, актеров) — это не только заработок, это еще и эмоции, энергетика публики, она очень нужна. Именно сейчас, когда театры закрыты, многие мои коллеги просто уходят в депрессию. Но выход все-таки есть. А вообще я очень хочу, чтобы все это наконец закончилось и мы все вернулись к нормальной жизни».

Виктория Бостанжиева, радиоведущая Dfm и ведущая мероприятий: «Безусловно, эта новость не стала приятным новогодним подарком, но, признаться, она вполне ожидаема. Обычно декабрь для ведущего праздничных мероприятий едва ли не самый успешный месяц, как для дарителя новогоднего настроения. Но 2020 подбросил нам всем альтернативную реальность, поэтому придется, похоже, уходить на удаленку.

Со студийного микрофона я обязательно поздравлю всех краснодарцев и мне действительно повезло, что у меня есть постоянная работа. Но, может, по сложившейся традиции бой курантов мы вместе услышим в Zoom? Время покажет. Многие представители ивент-направления испытывают трудности, некоторые совсем перестали верить в себя и прекратили эту деятельность. Но я все-таки надеюсь, что наши творческие коллеги найдут в себе силы справиться с этим непростым для всех периодом».

Павел Лаврентьев, шоумен, основатель агентства по организации мероприятий: «Это геноцид по профессиональному признаку. Мертвым не больно, понимаете? Индустрию развлечений уже и так почти убили. Сначала ошибочным локдауном [карантином — Юга.ру] прибили, напугали потенциальных клиентов. А теперь выживших, которые как фениксы пытаются обрасти перьями, сейчас уже конкретно добивают. У 90% работников проведение мероприятий — это основная деятельность, то, чем они живут. После локдауна ведущие, особенно молодые, поуходили, стали риелторами и таксистами. Страдают рестораторы, специалисты видеопродакшна, музыканты, актеры оригинальных жанров и танцовщики, аниматоры, флористы, декораторы.