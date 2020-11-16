На Кубани перестанут выдавать разрешение на строительство, если в радиусе 500 метров от новых домов не будет школы

Власти Кубани 16 ноября сообщили, что планируют разработать программу по строительству школ на ближайшие пять лет

На краевом совещании 16 ноября об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в этом году в регионе достраивают 13 школ, которые обеспечат 8 тыс. 670 мест. Губернатор заявил, что необходимо как минимум вдвое больше, так как ежегодно в крае прибавляется по 20 тыс. учеников.

Согласно градостроительным нормам, в Музыкальном микрорайоне Краснодара нужно создать более 12 тыс. мест — в районе нет ни одной школы, а из-за плотной застройки разместить их в нем невозможно. При этом школу на 400 мест хотят воздвигнуть на участке 1,4 га на улице Российской.

«Еще один микрорайон — Школьный — своему названию не соответствует. Здесь всего одна школа № 100 — переполнена в четыре раза. Тем не менее, дома продолжают строиться», — прокомментировал Кондратьев.

В разных районах края за пять лет построили 50 школ, на это потратили 30 млрд рублей. По словам главы региона, этого недостаточно, так как только за прошедший год число детей, учащихся во вторую смену, увеличилось в 35 районах края.