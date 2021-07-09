Почему в Краснодаре подорожало жилье? Объяснил мэр

9 июля глава Краснодара прокомментировал рост цен на жилье в городе

23 июня эксперты консалтинговой компании MACON подсчитали, что средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара достигла 103,2 тыс. рублей за 1 кв. метр. С начала 2021 года цены на жилье в городе выросли на 53%, а основной прирост пришелся на второй квартал, когда стоимость увеличилась на 45%.

Квартиры в новостройках подорожали во всех районах Краснодара, но больше всего (на 100%) выросла цена в Западном округе. Там стоимость 1 кв. метра составила 108,6 тыс. рублей. В Черемушках жилье подорожало на 81% (154,8 тыс. рублей за 1 кв. метр), на улице Школьной — на 74% (195,7 тыс. руб./кв. м), на Энке — на 66% (106,8 тыс. руб./кв. м), в Фестивальном — на 60% (118,9 тыс. руб./кв. м).

Рост цен на жилье 9 июля прокомментировал на брифинге с журналистами мэр Краснодара Евгений Первышов. Он рассказал, что квартиры подорожали из-за многократного роста цен на строительные материалы.

«Основной элемент любой стройки, а сегодня монолитное строительство, это, конечно же, металл, арматура — цены подскочили в разы. Дальше по нарастающей пошел рост цен на другие строительные материалы», — объяснил Первышов.

Сам мэр плохо относится к этому явлению, но остановить рост цен на металлопродукцию ни муниципалитет, ни государство никак не могут. Однако, считает Первышов, что если государство разработает дополнительные меры поддержки, помимо существующего материнского капитала и льготной ипотеки, то люди смогут улучшить свои жилищные условия.

«Наверное, увидим какой-то спад по линии миграции, но потом все быстро восстановится. Потому что цены на жилье возросли и в других регионах. Только у них цена в сто тысяч рублей за квадрат была ещё в прошлом году», — подчеркнул Первышов.