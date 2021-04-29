Не выходя из Краснодара: как жить лучше в новых районах
Осенью 2020-го утвердили генплан Краснодара до 2040 года. По прогнозам, через 20 лет число жителей вырастет втрое, а власти намерены справиться с перенаселением строительством дорог и соцобъектов.
Но пока прекрасный Краснодар будущего лишь маячит на горизонте, Юга.ру и МТС показали, как интернет может улучшить жизнь уже сейчас. А еще — спросили у риелторов, какие районы наиболее перспективны, а где — дешевле всего.
Ведь доступное жилье — это главное преимущество большинства новых районов. Главный недостаток в том, что, как правило, уходит много времени, чтобы новостройки обросли дорогами, соцобъектами и парками. Так что пора вспомнить, что не место красит человека, а человек место!
Дороги мои, доро-о-оги…
Районы северной части города (Музыкальный, Московский и районы улиц Восточно-Кругликовской и Россинского) известны проблемами с транспортом и дорогами.
Дороги потихоньку строятся, но пока основным способом борьбы с бездорожьем остается избегание. И за это стоит поблагодарить пандемию — многие познали плюсы удаленки лишь в 2020 году, хотя все условия для нее были как минимум с начала 2010-х. Например, к 2015 году в США дистанционно работало 36% сотрудников, в РФ — меньше 1%.
Удаленка попала в топ самых популярных слов 2020 года:
Год назад, когда пандемия открыла удаленку для всех принудительно, СМИ стали собирать исследования о том, сколько, кому и как дистанционная работа экономит денег, времени и кислорода. Почитать об этом можно здесь. Сейчас в крупных городах РФ все похоже на возврат к ситуации до карантина, разве что теперь все должны быть на связи 24/7, неважно — вернулись вы в офис или нет.
Устойчивый мобильный интернет все чаще фигурирует в вакансиях среди требований к кандидату наряду с другими качествами и навыками. Срыв дедлайна или даже задержку с ответом уже не оправдать нулевым балансом — это не для 2020-х.
Фестивальный — не кинотеатральный
Из популярных микрорайонов Фестивальному повезло больше всех. Здесь есть и трамвай, и троллейбус, до центра можно и пешком дойти. А в 2019 году даже благоустроили два сквера и один бульвар.
Хуже всего на Фестивальном с кино. Единственный киноплекс закрыт вместе с «Парком Европа» уже год без даже примерных сроков, а о том, что в здании с колоннами на пересечении Северной и Тургенева когда-то крутили кино, помнят только старожилы и историки.
Впрочем, и работающие краснодарские кинотеатры выходят из комы с трудом, отталкивая махинациями с рассадкой от скудного репертуара. Что же делать? Открыть собственный онлайн-кинотеатр за 100 рублей в месяц дома. В пакет можно добавить мобильные связь и интернет. Всё по одному счету. Кто-то опять взвоет, что телевизор убивает кино, но спасение утопающих…
Как обойти Западный обход?
Еще недавно Западный обход был объездной трассой, а сейчас это активно заселяемая улица с несколькими крупными жилыми комплексами, обступившими Славянское кладбище. Возможно, через годы среди преимуществ района станут указывать и соседство с крематорием.
«Здесь вместо цветов на могилу кладут камни»:
Район Западного обхода иллюстрирует одну из серьезных проблем городских окраин: там мало школ и детских садов. Да, упомянутый генплан предусматривает 550 детсадов и 200 школ за 20 лет. Но это в будущем, а вот ЖК уже построены и заселены. К тому же чаще в них переезжают именно молодые семьи, уже имеющие или планирующие детей.
Пробиваться в переполненные классы? Ездить в забитой маршрутке или по пробкам в отдаленный сад? Многие вынуждены делать именно так. Но родителям, работающим удаленно, легче попробовать дистанционное образование, которое заметно развилось за последние годы. Можно выбрать онлайн-школу с традиционными уроками и аттестацией или поискать варианты более свободного расписания, в котором ребенок будет ежедневно заниматься и периодически сдавать контрольные и экзамены. Как вы уже догадались, без стабильного интернета ничего не выйдет, так как уроки по видеосвязи.
В последние годы одним из критериев поиска жилья стала возможность выбора провайдера и выгодное подключение быстрого интернета. Поэтому с прошлого года МТС проводит гигабитный интернет во многие новостройки. При этом удобней всего будет подключить один тариф на всю семью. Это позволит экономить бюджет семьи из 4-х человек примерно на 2 тыс. рублей в месяц.
ФК «Краснодар» играет на стадионе «Краснодар», вокруг него — парк «Краснодар» с рестораном «Краснодар» и бургерной «Краснодар»
Галицкий угадал с местом для своего стадиона и парка во многих смыслах, что уже отметили историки. Северо-восток Краснодара уже давно опутан петлями рекурсий: среди плодородных полей там притаился поселок Плодородный, а рядом с остатками промзоны — Индустриальный. Что уж говорить о поселках Российском и Краснодарском, которые находятся в черте и России, и Краснодара.
Но в черте не значит близко. И частный, и общественный транспорт стоит в пробках. А если вы предпочитаете велосипед или ходьбу, лучше занять себя чем-нибудь, разговаривая по телефону или слушая подкасты и музыку.
Что делать, если ваши окна, как и у большинства, не дополнены видом на тот самый стадион? Раньше эту проблему решали, клея фотообои на стены, а то и на окна. Сейчас способы самоизоляции — или эскапизма? — гораздо разнообразнее и проще. Кроме онлайн— и VR-трансляций из самых разных точек земного шара можно, не выходя из дома, сходить на выставку или шоу.
Другой известный способ борьбы с реальностью — коллективность. Есть мнение, что жилье поближе к знаменитому стадиону выбирают люди с командным духом; для них быть плечом к плечу — основа общения. Собрать свою команду из шести человек очень просто. Общение внутри своей группы бесплатное, а ведь еще плюсом в пакете идут домашний интернет, интерактивное ТВ и связь.
Айгуль Нугаева
исполнительный директор двенадцатого офиса агентства недвижимости «Аякс»
— Сегодня самый застраиваемый район — это Западный обход. Множество ЖК подкрепляется строительством детских садов и школ. На втором месте — районы улиц Петра Метальникова и Кирилла Россинского, но Метальникова отстает по инфраструктуре, так как сейчас нет ни одной начатой стройки школ и детсадов. Улица Россинского и поселок Краснодарский очень активно застраиваются, в том числе — образовательными учреждениями. У района отличные перспективы при соединении с Восточно-Кругликовской. Фестивальный застроен почти полностью, но там нет новых школ и детских садов — все построены давно.
Цены на недвижимость в разных районах сегодня выравниваются. Западный обход, Метальникова или Восточно-Кругликовская — все это в районе 70 тыс. рублей за квадратный метр. Но застройщики поднимают цены каждый месяц, соответственно дорожает и вторичка. Самые низкие цены в поселке Российском. К сожалению, там не развивается инфраструктура и дороги, а те компании, что строят там ЖК, не претендуют на развитие района. На этом фоне Музыкальному поможет трамвайная ветка: люди почувствуют себя ближе к центру и развитой инфраструктуре, которая есть в других районах.