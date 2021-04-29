Не выходя из Краснодара: как жить лучше в новых районах

Осенью 2020-го утвердили генплан Краснодара до 2040 года. По прогнозам, через 20 лет число жителей вырастет втрое, а власти намерены справиться с перенаселением строительством дорог и соцобъектов. Но пока прекрасный Краснодар будущего лишь маячит на горизонте, Юга.ру и МТС показали, как интернет может улучшить жизнь уже сейчас. А еще — спросили у риелторов, какие районы наиболее перспективны, а где — дешевле всего. Ведь доступное жилье — это главное преимущество большинства новых районов. Главный недостаток в том, что, как правило, уходит много времени, чтобы новостройки обросли дорогами, соцобъектами и парками. Так что пора вспомнить, что не место красит человека, а человек место! Дороги мои, доро-о-оги… Районы северной части города (Музыкальный, Московский и районы улиц Восточно-Кругликовской и Россинского) известны проблемами с транспортом и дорогами. Дороги потихоньку строятся, но пока основным способом борьбы с бездорожьем остается избегание. И за это стоит поблагодарить пандемию — многие познали плюсы удаленки лишь в 2020 году, хотя все условия для нее были как минимум с начала 2010-х. Например, к 2015 году в США дистанционно работало 36% сотрудников, в РФ — меньше 1%.

Удаленка попала в топ самых популярных слов 2020 года: Вместе с самоизоляцией, обнулением и поправками

Год назад, когда пандемия открыла удаленку для всех принудительно, СМИ стали собирать исследования о том, сколько, кому и как дистанционная работа экономит денег, времени и кислорода. Почитать об этом можно здесь. Сейчас в крупных городах РФ все похоже на возврат к ситуации до карантина, разве что теперь все должны быть на связи 24/7, неважно — вернулись вы в офис или нет. Устойчивый мобильный интернет все чаще фигурирует в вакансиях среди требований к кандидату наряду с другими качествами и навыками. Срыв дедлайна или даже задержку с ответом уже не оправдать нулевым балансом — это не для 2020-х. Фестивальный — не кинотеатральный Из популярных микрорайонов Фестивальному повезло больше всех. Здесь есть и трамвай, и троллейбус, до центра можно и пешком дойти. А в 2019 году даже благоустроили два сквера и один бульвар.

Хуже всего на Фестивальном с кино. Единственный киноплекс закрыт вместе с «Парком Европа» уже год без даже примерных сроков, а о том, что в здании с колоннами на пересечении Северной и Тургенева когда-то крутили кино, помнят только старожилы и историки. Впрочем, и работающие краснодарские кинотеатры выходят из комы с трудом, отталкивая махинациями с рассадкой от скудного репертуара. Что же делать? Открыть собственный онлайн-кинотеатр за 100 рублей в месяц дома. В пакет можно добавить мобильные связь и интернет. Всё по одному счету. Кто-то опять взвоет, что телевизор убивает кино, но спасение утопающих… Как обойти Западный обход? Еще недавно Западный обход был объездной трассой, а сейчас это активно заселяемая улица с несколькими крупными жилыми комплексами, обступившими Славянское кладбище. Возможно, через годы среди преимуществ района станут указывать и соседство с крематорием.

«Здесь вместо цветов на могилу кладут камни»: История Еврейского кладбища Краснодара

Район Западного обхода иллюстрирует одну из серьезных проблем городских окраин: там мало школ и детских садов. Да, упомянутый генплан предусматривает 550 детсадов и 200 школ за 20 лет. Но это в будущем, а вот ЖК уже построены и заселены. К тому же чаще в них переезжают именно молодые семьи, уже имеющие или планирующие детей. Пробиваться в переполненные классы? Ездить в забитой маршрутке или по пробкам в отдаленный сад? Многие вынуждены делать именно так. Но родителям, работающим удаленно, легче попробовать дистанционное образование, которое заметно развилось за последние годы. Можно выбрать онлайн-школу с традиционными уроками и аттестацией или поискать варианты более свободного расписания, в котором ребенок будет ежедневно заниматься и периодически сдавать контрольные и экзамены. Как вы уже догадались, без стабильного интернета ничего не выйдет, так как уроки по видеосвязи. В последние годы одним из критериев поиска жилья стала возможность выбора провайдера и выгодное подключение быстрого интернета. Поэтому с прошлого года МТС проводит гигабитный интернет во многие новостройки. При этом удобней всего будет подключить один тариф на всю семью. Это позволит экономить бюджет семьи из 4-х человек примерно на 2 тыс. рублей в месяц. ФК «Краснодар» играет на стадионе «Краснодар», вокруг него — парк «Краснодар» с рестораном «Краснодар» и бургерной «Краснодар» Галицкий угадал с местом для своего стадиона и парка во многих смыслах, что уже отметили историки. Северо-восток Краснодара уже давно опутан петлями рекурсий: среди плодородных полей там притаился поселок Плодородный, а рядом с остатками промзоны — Индустриальный. Что уж говорить о поселках Российском и Краснодарском, которые находятся в черте и России, и Краснодара. Но в черте не значит близко. И частный, и общественный транспорт стоит в пробках. А если вы предпочитаете велосипед или ходьбу, лучше занять себя чем-нибудь, разговаривая по телефону или слушая подкасты и музыку. Что делать, если ваши окна, как и у большинства, не дополнены видом на тот самый стадион? Раньше эту проблему решали, клея фотообои на стены, а то и на окна. Сейчас способы самоизоляции — или эскапизма? — гораздо разнообразнее и проще. Кроме онлайн— и VR-трансляций из самых разных точек земного шара можно, не выходя из дома, сходить на выставку или шоу.

Другой известный способ борьбы с реальностью — коллективность. Есть мнение, что жилье поближе к знаменитому стадиону выбирают люди с командным духом; для них быть плечом к плечу — основа общения. Собрать свою команду из шести человек очень просто. Общение внутри своей группы бесплатное, а ведь еще плюсом в пакете идут домашний интернет, интерактивное ТВ и связь.

Айгуль Нугаева исполнительный директор двенадцатого офиса агентства недвижимости «Аякс»