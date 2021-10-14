Театр, дельфинарий и 23 школы. Разработчики показали, каким будет новый микрорайон Краснодара
В краевой администрации рассказали о новом микрорайоне в северо-восточной части Краснодара
В 2019 году в Краснодаре представили проект нового микрорайона возле поселка Знаменского. Там собираются построить медицинский и промышленный кластеры. В последний должна войти новая ТЭЦ. Новый микрорайон рассчитан почти на 200 тыс. жителей. Планируется, что там построят 25 школ и 68 детских садов
Проектом занимается НИИ перспективного градостроительства. Микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой. Кроме того, планируется запустить городскую электричку. Она позволит добраться из нового микрорайона в центр города за 30 минут.
14 октября разработчики представили архитектурно-планировочную концепцию нового микрорайона. Территорию хотят разделить на четыре функциональные зоны: жилую, рекреационную, производственную и общественно-деловую. В западной части микрорайона предлагается разместить административный центр, медицинский кластер, университет и театр. В центральной — технологический кластер, музей науки, музей искусств, парк наук и искусств. В северной части расположится развлекательный кластер.
По нормативам на такой территории должно быть 23 школы и 80 детских садов. Также предполагается, что в микрорайоне будут 9 поликлиник и 10 крытых спортивных комплексов.