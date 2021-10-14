Театр, дельфинарий и 23 школы. Разработчики показали, каким будет новый микрорайон Краснодара

В 2019 году в Краснодаре представили проект нового микрорайона возле поселка Знаменского. Там собираются построить медицинский и промышленный кластеры. В последний должна войти новая ТЭЦ. Новый микрорайон рассчитан почти на 200 тыс. жителей. Планируется, что там построят 25 школ и 68 детских садов

Проектом занимается НИИ перспективного градостроительства. Микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой. Кроме того, планируется запустить городскую электричку. Она позволит добраться из нового микрорайона в центр города за 30 минут.