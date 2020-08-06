На Кубани в сентябре пройдут выборы. В избиркоме рассказали, как все будет устроено

В избирательной комиссии Краснодарского края порталу Юга.ру рассказали, как будут проводиться многодневные выборы в регионе осенью этого года

Напомним, в Госдуме 21 июля приняли закон о многодневном голосовании на выборах, позже его одобрил Совет Федерации и подписал президент.

На Кубани в сентябре 2020 года должны пройти выборы губернатора. Также в регионе запланированы выборы муниципального уровня. В Краснодаре, например, горожане будут выбирать депутатов гордумы. Информация о выдвижении и регистрации кандидатов на должность главы региона опубликована на сайте краевого избиркома. В каких еще муниципалитетах Кубани будут избирать глав и депутатов, можно посмотреть здесь.

В какие конкретно даты на Кубани будет проходить голосование?

Голосование в ходе всех выборов, назначенных на единый день голосования, состоится в воскресенье, 13 сентября. Избиратели смогут прийти на участок с 8:00 до 20:00. Досрочное голосование, которое также будет использоваться в ходе всех избирательных кампаний на Кубани, проведут 11 и 12 сентября. Граждане смогут проголосовать в удобное для себя время согласно графику работы участковых избирательных комиссий. Кроме того, на муниципальных выборах можно будет проголосовать досрочно 2-10 сентября. Как уточнили в краевом избиркоме, во время проведения такого голосования будут использоваться специальные непрозрачные конверты.

Почему выборы решили проводить в течение нескольких дней?

Голосование в течение трех дней будет проводиться во всех субъектах РФ, в которых назначены федеральные или региональные избирательные кампании. Такое решение было принято для того, чтобы создать условия для защиты здоровья граждан во время пандемии коронавируса и для реализации их избирательных прав.

Как власти обеспечат безопасность голосующих во время пандемии?

Как рассказали в краевом избиркоме, вопрос применения средств защиты прорабатывается совместно с государственными органами исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

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На участках будут предприняты все необходимые меры для организации безопасного голосования исходя из опыта проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Сколько избирательных участков будет работать в регионе?

На территории Краснодарского края расположено 2 тыс. 799 постоянно действующих избирательных участков. Для голосования в больницах, санаториях и других местах временного пребывания граждан до 13 августа будет дополнительно организовано около 30 избирательных участков.

Будут ли организованы избирательные участки на придомовых территориях?

Возможность организации голосования на придомовой территории действительно существует. 11 и 12 сентября могут применяться четыре формы организации досрочного голосования:

— в помещении для голосования;

— на дому;

— на придомовых территориях и на территориях общего пользования;

— голосование групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Два первых способа организации голосования обязательны, по двум другим будет принято соответствующее решение. Аналогичные формы организации голосования активно использовались при проведении общероссийского голосования и положительно себя зарекомендовали, отметили в избиркоме.

Можно ли будет голосовать по открепительным удостоверениям? Смогут ли участвовать в выборах граждане, которые в единый день голосования находятся за пределами края?

Открепительные удостоверения не используются на выборах последние несколько лет. Сейчас на выборах применяется механизм «Мобильный избиратель». Избиратель, который в день голосования на выборах губернатора Краснодарского края 13 сентября будет находиться вне места своего жительства, может принять участие в голосовании по месту своего фактического нахождения, подав соответствующее заявление.

Граждане, которые будут находиться 13 сентября за пределами Краснодарского края, также смогут проголосовать на выборах главы региона. Но только в том случае, если они будут находиться в Москве . Как объяснили в краевом избиркоме, в рамках продления эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, в этот день в столице будут работать 30 таких участков. Голосование там происходит с помощью электронного бюллетеня. Граждане могут подать заявление о том, что будут голосовать по месту нахождения (или на цифровом участке в Москве) с 29 июля по 8 сентября в любой территориальной избирательной комиссии края, отделении МФЦ, либо через портал госуслуг. Со 2 по 8 сентября заявления также будут принимать участковые избирательные комиссии на территории Кубани.

Отметим, что таким избирательным правом смогут воспользоваться граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории Краснодарского края, либо граждане РФ без регистрации по месту жительства на территории страны, но зарегистрированные до 12 июня на территории края.

По какому принципу будут подсчитывать голоса?

Подсчет голосов начнется 13 сентября сразу после 20:00 (времени окончания голосования) и будет проводиться без перерыва до установления итогов голосования в присутствии наблюдателей, представителей СМИ и других лиц, определенных законом о выборах. В дни досрочного голосования подсчет голосов проводиться не будет. Бюллетени упакуют в сейф-пакеты, их опечатают и отправят на хранение в специальные сейфы (металлические шкафы) избирательных комиссий в присутствии наблюдателей и сотрудников правоохранительных органов.