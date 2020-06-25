Лавочки, дворы и детские площадки: на Кубани началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

В России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Портал Юга.ру собрал из соцсетей фото и видео того, как это выглядит

В январе президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ, а затем поручил ЦИК организовать общероссийское голосование по поправкам. Депутаты поддержали законопроект, его также одобрили власти всех субъектов. В середине марта Путин подписал закон о поправках, а Конституционный суд счел их законными.

Сначала голосование должно было пройти 22 апреля, однако из-за коронавируса его перенесли на 1 июля. Этот день будет в стране выходным.