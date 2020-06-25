Лавочки, дворы и детские площадки: на Кубани началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
В России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Портал Юга.ру собрал из соцсетей фото и видео того, как это выглядит
В январе президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ, а затем поручил ЦИК организовать общероссийское голосование по поправкам. Депутаты поддержали законопроект, его также одобрили власти всех субъектов. В середине марта Путин подписал закон о поправках, а Конституционный суд счел их законными.
Сначала голосование должно было пройти 22 апреля, однако из-за коронавируса его перенесли на 1 июля. Этот день будет в стране выходным.
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На Кубани, как и во всей стране, 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно. Всю неделю жители края могут отдать свой голос на специально организованных для этого участках.
С утра кубанцы начали выкладывать в соцсети фото и видео участков для голосования. Их организовывали в самых неожиданных местах: на лавочках возле подъезда, детских площадках, в палатках и спортзалах. Некоторым предлагали проголосовать на коленях или стоя. Портал Юга.ру собрал из соцсетей лучшие места для голосования на Кубани.
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Это всё несерьезно выглядит. Голосование с вопросом о изменении конституции страны проходит на детских площадках, лавочках во дворах. ⠀ Фото/видео @mvladlena, @xamet, @olga_kapystina_ko ⠀ #typicalkrd #Краснодар #дворыкраснодара #типичныйкраснодар #краснодар2020 #краснодарскийкрай #конституция #поправки #дорогикраснодара
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