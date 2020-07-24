Впервые процедуру голосования, которой длилось несколько дней, провели в России в июне 2020 года. Тогда голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — последний день был основным и еще шесть использовали, чтобы граждане отдали свои голоса досрочно. По официальным данным, за изменения проголосовали более 75% человек. После этого в Госдуме предложили перенять такой опыт и в итоге в конце июля приняли в третьем чтении закон о трехдневном голосовании.

24 июля июля закон одобрил Совет Федерации, пишет RT. В этот же день в пользу проекта высказалась глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что голосование в течение нескольких дней — это необходимость в условиях пандемии коронавируса:

«Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы».