«Это не наша прихоть». Памфилова заявила о необходимости сделать выборы трехдневными уже в этом сентябре
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова 24 июля предложила провести выборы в расширенном трехдневном формате
Впервые процедуру голосования, которой длилось несколько дней, провели в России в июне 2020 года. Тогда голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — последний день был основным и еще шесть использовали, чтобы граждане отдали свои голоса досрочно. По официальным данным, за изменения проголосовали более 75% человек. После этого в Госдуме предложили перенять такой опыт и в итоге в конце июля приняли в третьем чтении закон о трехдневном голосовании.
24 июля июля закон одобрил Совет Федерации, пишет RT. В этот же день в пользу проекта высказалась глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что голосование в течение нескольких дней — это необходимость в условиях пандемии коронавируса:
«Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы».
Памфилова добавила, что ЦИК предлагает использовать практику такого голосования и, «не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства», «расширить» предстоящие выборы на 11, 12 и 13 сентября.
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Согласно проекту постановления ЦИК, досрочное голосование будут проводить в течение первых двух дней, с 8:00 до 20:00. В эти дни смогут применять несколько вариантов локации: голосование на участке, на дому, на территориях и в местах, пригодных для проведения голосования (дворы, места общего пользования и иные места) и/или досрочное голосование избирателей, которые живут на отдаленных территориях.
В проекте указали, что на довыборах в Госдуму будут использовать только две первых формы голосования по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане и на выборах других уровней. Остальные типы голосования будут устанавливать местные избиркомы, сообщил 24 июля «Интерфакс».
Памфилова добавила, что провести такие выборы — «это очень непростая задача» и что на последующих голосованиях предусмотрят «целый ряд очень важных аспектов», благодаря которым проблемы будут решены.
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