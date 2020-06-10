Выборы губернатора Кубани назначили на 13 сентября

Краснодарский край

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На внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края 10 июня назначили день выборов главы Кубани

Напомним, в 2020 году в Краснодарском крае пройдут выборы нового главы региона. В конце мая президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру действующего губернатора Вениамина Кондратьева и оценил его работу «как минимум удовлетворительно».

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10 июня в Краснодаре прошла внеочередная сессия ЗСК. Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что заседание пришлось провести из-за того, что, по действующему законодательству, дата выборов должна быть принята не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования.

В ходе сессии депутаты определили, что в Краснодарском крае выборы главы администрации пройдут в единый осенний день голосования — 13 сентября.

«Затем [после дня, в который определяется дата выборов — Юга.ру] дается пятидневный срок на опубликование этого решения. После официального опубликования принятого постановления стартует избирательная кампания», — уточнил Юрий Бурлачко.

Председатель комитета ЗСК добавил, что губернатора будут избирать на пять лет.

Вениамин Кондратьев Выборы ЗСК Чиновники Юрий Бурлачко

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