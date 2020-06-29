Краснодарцам объяснили, как будут проходить выборы в городскую думу
Городская избирательная комиссия в конце июня опубликовала план избирательной кампании 2020 года
На 97-м заседании гордумы Краснодара 6-го созыва депутаты утвердили дату следующих выборов в городской парламент, также краснодарский избирком разработал и опубликовал на сайте мэрии план избирательной кампании 2020 года.
«Выборы в городскую думу Краснодара — одно из ключевых событий для города. Краснодарцы будут избирать представительную власть — непосредственно ту, что защищает их интересы», — заявил председатель городской избирательной комиссии Олег Смирнов.
План избирательной кампании в краснодарскую городскую думу:
- 18 июня было принято решение назначить дату выборов на 13 сентября;
- На сайте мэрии и гордумы Краснодара решение должно было быть опубликовано 19 июня;
- Не позднее 3 августа будет опубликован список избирательных участков с указанием их номеров и границ, месторасположение избирательных комиссий и помещений для голосования;
- Кандидаты в депутаты могут выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в городской избирком с 20 июня до 18:00 29 июля;
- В этот же период подаются муниципальные списки кандидатов и документы;
- В течение десяти дней со дня подачи документов будет проверена биография кандидата (например, наличие у него судимости или двойного гражданства);
- А в течение 20 дней со дня подачи документов проверят сведения о доходах и имуществе;
- Сбор подписей и их подача в избирком продлится до 18:00 29 июля;
- Подписи проверят в течение десяти дней после подачи;
- Через десять дней после подачи документов кандидат будет зарегистрирован в качестве участника избирательной кампании;
- Предвыборная агитация в СМИ продлится с 15 августа до 00:00 12 сентября;
- 2-12 сентября пройдет досрочное голосование;
- День выборов — с 8:00 до 20:00 13 сентября;
- После 20:00 13 сентября и до установления результатов будет проводиться подсчет голосов;
- Результаты выборов должны быть озвучены не позднее 15 сентября;
- Избранных депутатов зарегистрируют и выдадут им удостоверения после официального опубликования результатов.
Отметим, в гордуме Краснодара 7 созыва будет 52 депутата: 39 из них будут избираться по одномандатным округам, еще 13 — по партийным спискам.
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