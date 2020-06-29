Краснодарцам объяснили, как будут проходить выборы в городскую думу

Отметим, в гордуме Краснодара 7 созыва будет 52 депутата: 39 из них будут избираться по одномандатным округам, еще 13 — по партийным спискам.

«Выборы в городскую думу Краснодара — одно из ключевых событий для города. Краснодарцы будут избирать представительную власть — непосредственно ту, что защищает их интересы», — заявил председатель городской избирательной комиссии Олег Смирнов.

На 97-м заседании гордумы Краснодара 6-го созыва депутаты утвердили дату следующих выборов в городской парламент, также краснодарский избирком разработал и опубликовал на сайте мэрии план избирательной кампании 2020 года.

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