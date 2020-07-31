На Кубани выборы губернатора продлятся три дня
Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон о многодневном голосовании на выборах
Напомним, впервые процедуру многодневного голосования провели в России в июне 2020 года. Тогда голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. После этого закон о многодневном голосовании на выборах 21 июля приняли депутаты Госдумы, а 24 июля его одобрил Совет Федерации.
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В этот же день в пользу такой практики высказалась глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, голосование в течение нескольких дней — это необходимость в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщил RT, 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы всех уровней в течение нескольких дней. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, в сентябре на Кубани пройдут выборы губернатора. Информацию о выдвижении и регистрации кандидатов можно посмотреть на сайте краевого избиркома.
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Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе избиркома Кубани, в 2020 году жители региона будут голосовать за главу Краснодарского края на избирательных участках три дня — с 11 по 13 сентября. Основной день голосования — 13 сентября, 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование.
Муниципальные выборы будут также многодневными: отдать голос на участках граждане смогут 11-13 сентября. Однако досрочное голосование начнется 4 сентября.