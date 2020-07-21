В Госдуме РФ приняли закон о трехдневном голосовании
Российский парламент 21 июля сообщил, что депутаты приняли закон о трехдневном голосовании
О принятии закона в третьем, окончательном чтении, сообщили на официальном сайте Госдумы. Согласно документу, голосовать можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд. Также правила будут действовать и при повторном голосовании.
Из поправок также следует, что досрочно или по открепительным удостоверениям нельзя будет проголосовать, сообщил телеканал «360». Решение о многодневном голосовании должно приниматься в течение 10 дней с момента официального опубликования решения о назначении выборов. После этого пересмотреть вопрос будет невозможно.
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На Кубани 13 сентября 2020 года пройдут выборы губернатора, а в Краснодаре проведут выборы депутатов городской думы.