В Госдуме РФ приняли закон о трехдневном голосовании

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Российский парламент 21 июля сообщил, что депутаты приняли закон о трехдневном голосовании

О принятии закона в третьем, окончательном чтении, сообщили на официальном сайте Госдумы. Согласно документу, голосовать можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд. Также правила будут действовать и при повторном голосовании.

Из поправок также следует, что досрочно или по открепительным удостоверениям нельзя будет проголосовать, сообщил телеканал «360». Решение о многодневном голосовании должно приниматься в течение 10 дней с момента официального опубликования решения о назначении выборов. После этого пересмотреть вопрос будет невозможно.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и длилось в течение недели. Основным днем голосования стало 1 июля, его объявили выходным. Глава ЦИК Элла Памфилова оценила такой подход и заявила, что выборы в сентябре хотят сделать многодневными.

На Кубани 13 сентября 2020 года пройдут выборы губернатора, а в Краснодаре проведут выборы депутатов городской думы.

Выборы Госдума РФ

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