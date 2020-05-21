Путин оценил работу губернатора Кубани «как минимум удовлетворительно» и заявил, что поддержит его на выборах

Президент России Владимир Путин 21 мая заявил, что поддержит кандидатуру губернатора Вениамина Кондратьева на выборах 2020 года

Владимир Путин провел в дистанционном режиме встречу с Кондратьевым, на которой сказал, что поддержит его кандидатуру, если он решит баллотироваться на следующий срок, сообщило РИА «Новости».

«Ну я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними окончательное, конечное слово, решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение пойти на следующие выборы», — отметил Путин.

Президент сказал Кондратьеву, что регион «демонстрирует хорошие темпы роста», а набранные темпы дают основания для того, чтобы «оценить вашу работу как минимум удовлетворительно».

Напомним, досрочные выборы главы администрации Краснодарского края проходили 13 сентября 2015 года. Назначены они были после отставки Александра Ткачева в конце апреля. В выборной кампании участвовали 5 кандидатов. Кондратьев набрал 83,64% голосов избирателей, пришедших на выборы. А 22 сентября в Краснодаре состоялась официальная церемония вступления Вениамина Кондратьева в должность главы Кубани.