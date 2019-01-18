На Кубани казакам выделят 4 млн рублей на борьбу с наркотиками

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края выделят 4,02 млн рублей районным казачьим обществам на борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Средства выделяются в виде субсидий из краевого бюджета в целях реализации госпрограммы Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

Деньги получат 19 районных казачьих обществ — от 150 до 480 тыс. каждое. Максимальные суммы получат Екатеринодарское и Кавказское, пишет РБК со ссылкой на материалы администрации региона

Юга.ру направят запрос в департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края с просьбой уточнить роль и задачи районных казачьи обществ в реализации госпрограммы Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

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Ранее стало известно, что власти Кубани планируют выделить на реализацию программы «Казачество Кубани» в 2019-2021 годах около 3 млрд рублей. Около 60% суммы направят на финансовую поддержку социально ориентированных казачьих обществ, 25% — на обеспечение деятельности казачьих кадетских корпусов региона.

Антинарко Бюджет Казачество субсидии
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На Кубани казакам выделят 4 млн рублей на борьбу с наркотиками
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