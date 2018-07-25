На Кубани могут предоставить налоговые льготы казакам, занятым в сельском хозяйстве

На Совете атаманов Кубанского казачьего войска обсудили работу казачьих обществ в сельском хозяйстве

По решению губернатора Вениамина Кондратьева, казакам на Кубани выделено уже около 17 тыс. гектаров земли. Создано 25 казачьих кооперативов, в хозяйственной деятельности занято более 1500 казаков.

Глава региона сообщил, что власти готовы проработать вопрос о возможном предоставлении налоговых льгот для казаков, занятых в сельхозпроизводстве.

«Во главе предприятий должны быть грамотные люди, нацеленные на конкретный результат. В целом казачья экономика — это не только движение власти к вам, но и от вас — к власти. Нужны предпринимательские инициативы, которые мы могли бы поддерживать», — обратился к казакам Кондратьев.

Он также отметил, что казакам следует расширить сферы деятельности, не делать акцент только на сельском хозяйстве — к примеру, в сфере малого и среднего бизнеса.

Вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда добавил, что численность Кубанского казачьего войска составляет около 53 тыс. человек, и основными видами деятельности казаков по-прежнему являются госслужба, в том числе охрана границ и обеспечение общественного правопорядка. На совещании Кондратьев предложил также проиндексировать зарплаты казаков-дружинников.

Как сообщали ЮГА.ру, в апреле 2016 года по поручению Кондратьева было решено предоставить районным казачьим обществам земельные участки площадью от 300 до 500 гектаров на сельскохозяйственные нужды. Он заявил, что надо дать возможность казакам зарабатывать самим. В декабре того же года губернатор обвинял казаков в безынициативности и пригрозил, что у недобросовестных казаков-аграриев земли будут изымать.

К началу 2016 года кубанские казаки имели в распоряжении 7,5 тысячи гектаров сельхозземель.