Местный или понаехал? Краснодарской идентичности тест
Пару месяцев назад в мэрии рассказали, что население Краснодара достигло 1 млн 300 тыс. жителей — и это еще не предел. В кубанскую столицу едут из Москвы, Сибири, с Севера и Дальнего Востока. Как отличить коренного краснодарца от приезжего сибиряка? Знаете ли вы эти названия, ходили ли вы по этим улицам? Просто пройдите тест от Юга.ру.
Спасибо, что прошли наш тест!
Местный или понаехал?
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.