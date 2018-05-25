Местный или понаехал? Краснодарской идентичности тест

Пару месяцев назад в мэрии рассказали , что население Краснодара достигло 1 млн 300 тыс. жителей — и это еще не предел. В кубанскую столицу едут из Москвы, Сибири, с Севера и Дальнего Востока. Как отличить коренного краснодарца от приезжего сибиряка? Знаете ли вы эти названия, ходили ли вы по этим улицам? Просто пройдите тест от Юга.ру.

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