Общественная палата Кубани и Кубанское казачье войско в апреле выступили с инициативой переименовать две площади Краснодара

«Екатерининская площадь исторически была казачьей. Сначала там была дубовая роща. Когда Черноморские казаки приехали на Кубань, они основали там первую улицу. Поэтому мы выступили с инициативой переименования Екатерининской площади в Казачью», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Там добавили, что уже подготовили все необходимые документы и решение о переименовании будет принято на заседании Гордумы Краснодара 15 апреля.

В Гордуме Краснодара порталу Юга.ру заявили, что к ним не поступало никаких документов от Кубанского казачьего войска. Кроме того, точная дата следующего заседания неизвестна.