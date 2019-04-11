Екатерининскую и Театральную площади Краснодара собираются переименовать в Казачью и Городскую. Власти об этом ничего не знают
Общественная палата Кубани и Кубанское казачье войско в апреле выступили с инициативой переименовать две площади Краснодара
«Екатерининская площадь исторически была казачьей. Сначала там была дубовая роща. Когда Черноморские казаки приехали на Кубань, они основали там первую улицу. Поэтому мы выступили с инициативой переименования Екатерининской площади в Казачью», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
Читайте также:
Там добавили, что уже подготовили все необходимые документы и решение о переименовании будет принято на заседании Гордумы Краснодара 15 апреля.
В Гордуме Краснодара порталу Юга.ру заявили, что к ним не поступало никаких документов от Кубанского казачьего войска. Кроме того, точная дата следующего заседания неизвестна.
За переименование Театральной площади в Городскую выступила Общественная палата Краснодара, пишет «РБК Краснодар». Этот вопрос обсудили на заседании топонимической комиссии 10 апреля. По мнению членов палаты, сейчас название «не соответствует реалиям», а многие жители давно называют площадь Городской.
Как сообщали Юга.ру, сквер и площадь напротив здания Законодательного собрания края назвали Екатерининскими в ноябре 2008 года. В декабре того же года площадь Октябрьской революции в Краснодаре стала Театральной.
Центральные площади Краснодара хотят переименовать в Казачью и Городскую
Власти об этом ничего не знают
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.