В центре Краснодара начали сносить старый квартал около администрации

В центре Краснодара, недалеко от драмтеатра, 18 февраля начали сносить аварийные дома

В центре Краснодара начали сносить квартал около городской администрации. Работы ведутся на участке, расположенном между драмтеатром и улицами Красноармейской, Длинной и Коммунаров. Об этом написала пользователь Helga Shoshina в группе «Помоги городу» в фейсбуке.

«На днях снесут средовые дома первой линии улицы Длинной, 131, 133, 135. Не говоря уже о том, что работы ведутся в 200-метровой охранной зоне сразу нескольких памятников», — говорится в сообщении.

Председатель общественного совета по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова 19 февраля вместе с активистами вышла на улицу Длинную, 128. Она рассказала порталу Юга.ру, что активисты выстроили защитную линию и ждут собственника территории — депутата ЗСК Александра Агеева (прим. ред.: Александр Агеев — генеральный директор ООО «АлМакс-Строй»).

В городском департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей порталу Юга.ру сообщили, что речь идет только о сносе трех аварийных и давно расселенных многоквартирных домов. Они находятся на улице Длинной, 131, 133 и 135.

«Они были признаны аварийными и подлежащими сносу еще с 2008 по 2012 годы. По каждому было издано постановление об аварийности домов и необходимости их расселения с последующим сносом. Эти постановления — необходимые по закону основания для проведения всех этапов работ», — пояснили в департаменте.

Мэрия Краснодара и компания-инвестор ООО «АлМакс-строй» в течение нескольких лет расселила 34 квартиры в этих домах. Людям предоставили на выбор жилье или деньги. Полное расселение всех квартир завершилось больше года назад.