В центре Краснодара начали сносить старый квартал около администрации
В центре Краснодара, недалеко от драмтеатра, 18 февраля начали сносить аварийные дома
В центре Краснодара начали сносить квартал около городской администрации. Работы ведутся на участке, расположенном между драмтеатром и улицами Красноармейской, Длинной и Коммунаров. Об этом написала пользователь Helga Shoshina в группе «Помоги городу» в фейсбуке.
«На днях снесут средовые дома первой линии улицы Длинной, 131, 133, 135. Не говоря уже о том, что работы ведутся в 200-метровой охранной зоне сразу нескольких памятников», — говорится в сообщении.
Председатель общественного совета по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова 19 февраля вместе с активистами вышла на улицу Длинную, 128. Она рассказала порталу Юга.ру, что активисты выстроили защитную линию и ждут собственника территории — депутата ЗСК Александра Агеева (прим. ред.: Александр Агеев — генеральный директор ООО «АлМакс-Строй»).
В городском департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей порталу Юга.ру сообщили, что речь идет только о сносе трех аварийных и давно расселенных многоквартирных домов. Они находятся на улице Длинной, 131, 133 и 135.
«Они были признаны аварийными и подлежащими сносу еще с 2008 по 2012 годы. По каждому было издано постановление об аварийности домов и необходимости их расселения с последующим сносом. Эти постановления — необходимые по закону основания для проведения всех этапов работ», — пояснили в департаменте.
Мэрия Краснодара и компания-инвестор ООО «АлМакс-строй» в течение нескольких лет расселила 34 квартиры в этих домах. Людям предоставили на выбор жилье или деньги. Полное расселение всех квартир завершилось больше года назад.
В департаменте уточнили, что строения — нежилые, их отключили от коммуникаций. Они представляли опасность, так как были заброшены и могли стать причиной возникновения, например, пожара. В связи с этим решили снести аварийные дома и хозпостройки. Работы проводит компания «АлМакс-строй» по соглашению с Единой службой заказчика.
По данным департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, разрешений на строительство на этой территории не выдавали. Реконструкция или строительство в этом квартале возможны с учетом требований и градостроительных регламентов.
По мнению историков и архитекторов, занимающихся разработкой предмета охраны исторического поселения Краснодара (документ в распоряжении редакции), в границах квартала, в котором сейчас ведутся работы, находится несколько «ценных объектов историко-градостроительной среды». Речь идет о жилых домах конца XIX — начала ХХ веков.
Комментарий председателя Общества слепых и много фотографий
«Магнит» показал новый логотип
На сайте и в соцсетях сети появились новые логотипы магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.