В Динском районе из-за обломков БПЛА загорелось предприятие
Обломки БПЛА стали причиной возгорания на предприятии в Динском районе
24 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Динском районе на территории одного из предприятий произошло возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших в результате происшествия нет.
В тушении пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники.
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Напомним, 23 сентября обломки БПЛА вызвали возгорание в лесу у Голубой Бухты под Геленджиком. В результате происшествия никто не пострадал. Объекты инфраструктуры также не получили повреждений.
Как писали Юга.ру, больше 100 БПЛА упали на территорию заповедника «Утриш» за 2026 год. В 14 случаях это спровоцировало природные пожары, которые в общей сложности охватили 71,7 гектара.