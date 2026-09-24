В Динском районе из-за обломков БПЛА загорелось предприятие

Обломки БПЛА стали причиной возгорания на предприятии в Динском районе

24 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Динском районе на территории одного из предприятий произошло возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники.