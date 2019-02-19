Собственник участка в центре Краснодара, где снесли старинные дома, обещал воссоздать их в новом проекте

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кубани рассказали о судьбе участка в центре Краснодара, где снесли несколько ветхих домов

Общественники из совета по развитию городской среды «Помоги городу» возмутились и заявили, что работы ведутся в 200-метровой охранной зоне сразу нескольких памятников. Также они отметили, что собственник старается успеть снести дома до 1 марта — когда будет принят проект охраны исторического поселения Краснодара.

Строения на участке, расположенном между драмтеатром и улицами Красноармейской, Длинной и Коммунаров, начали сносить 18 февраля. В администрации города пояснили, что они давно были признаны аварийными и подлежали сносу. Работы проводит ООО «АлМакс-строй» — собственник этого участка.

Глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский заявил, что памятников в этом квартале нет.

«Там памятников нет, есть ценные объекты, но пока еще предмет охраны не утвержден — он сейчас проходит согласования и формально будет утвержден 1 марта. Поэтому до этого у нас нет оснований воспрепятствовать этой деятельности, к сожалению. Пока все делается в рамках закона. Формально ничего не нарушено», — сказал Семихатский.

Он также сообщил, что владелец земли — «АлМакс-строй» — планирует воссоздать снесенные дома в новом проекте.

«Когда предмет охраны будет утвержден, пять снесенных объектов будут включены в качестве ценных. И застройщик, пока в устной форме, но сказал, что будет их воссоздавать и встраивать в новую застройку. Пообещал воссоздать эти объекты потом, — заявил глава управления. — Когда будет разрабатываться проект строительства, мы с особым вниманием к нему подойдем и обязательно проконтролируем воссоздание этих ценных объектов».

Генеральный директор «АлМакс-Строй», депутат ЗСК Александр Агеев рассказал «Кубань 24», что на этом месте будет построено здание общественного назначения в стиле старого города.

Напомним, по данным департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, разрешений на строительство на этой территории не выдавали. Реконструкция или строительство в этом квартале возможны с учетом требований и градостроительных регламентов.