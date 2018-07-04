Памятник архитектуры или нет? Как хорошо вы ориентируетесь в краснодарской архитектуре
На сегодняшний день в Краснодаре насчитывается 271 памятник истории и культуры. Еще несколько сотен зданий историки предлагают внести в список ценных градоформирующих объектов.
И памятники архитектуры, и просто ценные дома находятся в разном состоянии — одни выглядят как новенькие, другие нуждаются в срочном ремонте. А сможете ли вы отличить объекты культурного наследия от просто симпатичных зданий? Тест от Юга.ру специально для тех, кто любит Краснодар.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Памятник или нет?
Краснодарской идентичности тест. Как хорошо вы разбираетесь в архитектуре Краснодара и чувствуете дух города
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