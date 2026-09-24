Свобода или ответственность? Краснодарцев приглашают обсудить выбор

Выбор — одно из тех понятий, которые на первый взгляд кажутся очевидными, но при ближайшем рассмотрении распадаются на множество разных смыслов. В философии он традиционно связан с проблемой свободы воли. Психология изучает выбор не как абстракцию, а как реальный процесс.

Встреча состоится 29 сентября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.