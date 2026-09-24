Свобода или ответственность? Краснодарцев приглашают обсудить выбор

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре пройдет дискуссионный клуб, посвященный выбору (16+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 29 сентября встречу дискуссионного клуба «Разговоры о». Под руководством Лены Тиминовой участники обсудят выбор.

Программа:

  • Мы выбираем сами или за нас выбирают обстоятельства?
  • Как отличить «свое» желание от чужого?
  • Как понять, чего я хочу на самом деле, когда голоса «надо», «правильно» и «а что скажут люди» заглушают собственный?
  • Что страшнее — ошибиться с выбором или так и не решиться?
  • Можно ли выбрать «не выбирать»?
  • Бывает ли выбор окончательным или мы выбираем заново каждый день?

Распродажа книг, лекции и игра в шахматы:

Выбор — одно из тех понятий, которые на первый взгляд кажутся очевидными, но при ближайшем рассмотрении распадаются на множество разных смыслов. В философии он традиционно связан с проблемой свободы воли. Психология изучает выбор не как абстракцию, а как реальный процесс.

Встреча состоится 29 сентября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара опубликовали программу празднования 233-летия города.

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