Свобода или ответственность? Краснодарцев приглашают обсудить выбор
В Краснодаре пройдет дискуссионный клуб, посвященный выбору (16+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 29 сентября встречу дискуссионного клуба «Разговоры о». Под руководством Лены Тиминовой участники обсудят выбор.
Программа:
- Мы выбираем сами или за нас выбирают обстоятельства?
- Как отличить «свое» желание от чужого?
- Как понять, чего я хочу на самом деле, когда голоса «надо», «правильно» и «а что скажут люди» заглушают собственный?
- Что страшнее — ошибиться с выбором или так и не решиться?
- Можно ли выбрать «не выбирать»?
- Бывает ли выбор окончательным или мы выбираем заново каждый день?
Распродажа книг, лекции и игра в шахматы:
Выбор — одно из тех понятий, которые на первый взгляд кажутся очевидными, но при ближайшем рассмотрении распадаются на множество разных смыслов. В философии он традиционно связан с проблемой свободы воли. Психология изучает выбор не как абстракцию, а как реальный процесс.
Встреча состоится 29 сентября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.
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