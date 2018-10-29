Пострадавшую от нападения львицы девочку доставят в больницу Краснодара

Краснодарский край

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Пострадавшую от укуса львицы девочку 29 октября доставят в больницу Краснодара

За ребенком направили реанимобиль с бригадой врачей, на нем пострадавшую привезут в Детскую краевую клиническую больницу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился оказать четырехлетней девочке всю необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

После нападения ребенка доставили в Успенскую ЦРБ и прооперировали. Состояние девочки стабильное.

Как сообщали Юга.ру, вечером 28 октября в селе Успенском в цирке львица набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду.

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Пострадавшую от нападения львицы девочку доставят в больницу Краснодара

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