Пострадавшую от нападения львицы девочку доставят в больницу Краснодара
Краснодарский край Валерия Дульская
Пострадавшую от укуса львицы девочку 29 октября доставят в больницу Краснодара
За ребенком направили реанимобиль с бригадой врачей, на нем пострадавшую привезут в Детскую краевую клиническую больницу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился оказать четырехлетней девочке всю необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
После нападения ребенка доставили в Успенскую ЦРБ и прооперировали. Состояние девочки стабильное.
Как сообщали Юга.ру, вечером 28 октября в селе Успенском в цирке львица набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.