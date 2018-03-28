На Кубани перенесли введение курортного сбора из-за ЧМ-2018

Законодательное собрание Краснодарского края приняло поправки в закон о введении курортного сбора в регионе

Даты введения сбора в Краснодарском крае перенесли на 16 июля 2018 года, хотя изначально эксперимент планировали запустить с 1 мая. Как пояснил представивший документ на сессии секретарь профильного комитета ЗСК Андрей Булдин, сроки сдвинули из-за чемпионата мира по футболу. Согласно федеральному законодательству от уплаты сбора освобождены только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале. Льгота не распространялась на журналистов и иных лиц в составе делегаций.

«Инициатива вполне обоснованна. Достаточно сложно учитывать то большое количество людей, которые приедут к нам на чемпионат. Тем более когда базы подготовки, тренировки, размещения и непосредственно спортивных мероприятий находятся в разных городах. Если с одних гостей мы будем брать деньги, с других нет, то вряд ли это позитивно скажется на имидже нашего края. Считаю необходимым поддержать предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и принять этот закон», — цитирует спикера ЗСК Юрия Бурлачко пресс-служба собрания.