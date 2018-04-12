На Кубани деньги от курортного сбора направят на развитие ЖКХ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что средства курортного сбора планируют направить на развитие жилищно-коммунального хозяйства

Об этом он сообщил на совещании, в котором принял участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Кондратьев отметил, что в этом году ожидается не менее 16 млн туристов. Однако коммунальная инфраструктура курортов не рассчитана на такой поток. В связи с этим деньги, полученные от сбора, можно направлять на благоустройство территорий.

«Важно, чтобы при вашей поддержке мы скорректировали закон и смогли расходовать полученные средства и на ЖКХ. Высокая нагрузка на инфраструктуру сейчас — это основной сдерживающий фактор роста курортов», — сказал губернатор.

По его словам, необходимо модернизировать очистные сооружения. Кузнецов поддержал инициативу Кондратьева. Министр отметил, что ведомство готово рассмотреть возможность использования средств курортного сбора для модернизации ЖКХ, связанного с очисткой воды.

Глава Кубани уточнил, что территории, участвующие в эксперименте по внедрению курортного сбора, сформируют предложения по благоустройству. Муниципалитеты опубликуют их на своих официальных сайтах для общественного голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.