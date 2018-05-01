Курортный сбор начинают взимать в Ставропольском крае и на Алтае

1 мая в Ставропольском крае и на Алтае стартовал эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора

Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. Планировалось, что эксперимент продлится с мая 2018 по 2022 год в четырех пилотных регионах — в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Однако власти Крыма отказались от введения эксперимента в этом году, обосновав это решение консультациями с представителями турбизнеса, отельерами и отдыхающими. Там проект должен стартовать в 2019 году. А в Краснодарском крае срок начала эксперимента перенесли на 16 июля из-за проведения в регионе чемпионата мира по футболу.

На территории Ставрополья курортный сбор будут взимать в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. Размер курортного сбора составляет 50 рублей за сутки пребывания на территории региона (за исключением дня заезда). Власти края рассчитывают на поступление около 270 млн рублей в год в первые годы эксперимента.

В Алтайском крае в рамках эксперимента будут взимать с туристов 30 рублей в день в городе-курорте Белокуриха.

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Федеральный закон также определяет перечень лиц, освобожденных от его уплаты. Предполагается, что туристы будут выплачивать деньги гостинице или санаторию, в которых проживают на отдыхе, а те перечислять всю собранную сумму в муниципальный бюджет. Решение о распределении средств принимают специальные общественные советы.

Средства, полученные от курортного сбора, планируется направить на развитие и благоустройство курортных городов.