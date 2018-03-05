Губернатор Кубани поспорил в твиттере с «Трезвой Россией», но ничего не произошло. Что это было?

В начале года губернатор Краснодарского края в своем твиттере вступил в спор с активистами организации «Трезвая Россия». Он назвал вино сельскохозяйственным продуктом и заявил, что в умеренных дозах оно полезно для здоровья. Также Кондратьев пригласил активистов «Трезвой России» посетить винодельческие заводы Кубани. Портал Юга.ру вспоминает о подробностях дискуссии и рассказывает о ситуации с виноделием на Кубани, о статистике потребления алкоголя, а также о неслучившейся встрече Кондратьева и активистов «Трезвой России».

Что произошло? 15 января, после новогодних праздников, традиционно для России связанных с обильным употреблением алкогольных напитков, на Первом канале вышла передача «Время покажет». Ведущие и гости обсуждали алкоголь, его вред для здоровья, а также культуру его употребления в России. Среди гостей был и активист «Трезвой России» Ян Иванов. Он в своей речи критиковал в том числе и виноделов, которые спаивают русский народ. В тот же вечер в своем твиттере на передачу неожиданно отреагировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. «Хочу напомнить: вино — это сельскохозяйственный продукт. Приглашаю на Кубань, посмотреть наши ведущие винодельческие заводы. Здесь можно лично убедиться в том, что вино — важная отрасль сельского хозяйства. А еще — продукт питания, в умеренных дозах не вредный, а даже полезный для организма», — написал Кондратьев с пометкой #пишусам. В «Трезвой России» сразу же ответили, что не разделяют мнение о том, что алкоголь — это часть сельского хозяйства, и в прошлом году Минздрав согласился с позицией организации, что безопасной дозы алкоголя не существует. Активисты добавили, что в рейтинге трезвости регионов Кубань занимает 70-е место по алкоголизации. «Готовы оказать всестороннюю помощь в экспертной проработке и выходе из ситуации», — заключили активисты. В ответ Кондратьев предложил продолжить переписку не в публичном пространстве, а также пригласил активиста «Трезвой России» побывать на винодельческих заводах Кубани. Также в комментариях к твиту отметился неверифицированный аккаунт завода «Кубань-Вино», у которого всего три читателя: «Вино в РФ относится к сельхозпродукции. Мы считаем, что статус вина как сельхозпродукции благоприятно скажется на дальнейшем развитии виноградарской и винодельческой отраслей. Надо говорить не о запрете виноделия, а о развитии культуры винопития и развития винной индустрии в РФ».

Что за «Трезвая Россия»? Организация «Трезвая Россия» появилась в 2012 году. Информация о ее основателях противоречива. По одним данным, это ее нынешний руководитель проекта — дагестанец Бийсултан Хамзаев. По другим — некие люди, имена которых не называются. Хамзаев родился в 1982 году. Он был членом Общественного совета «Молодой гвардии "Единой России"», координатором по межнациональным и межрелигиозным отношениям «Единой России», участвовал в Общественном совете при ФСКН и был членом Общественной палаты. В 2016 году Хамзаев баллотировался в Госдуму от партии «Гражданская платформа». Самое известное событие того времени — скандал во время дебатов на Первом канале, когда Хамзаев кинул пластиковой бутылкой в своего соперника — представителя «Зеленых» Олега Митволя. Лидер экологов обвинял «Трезвую Россию» в финансировании государством. По итогам выборов «Гражданская платформа» заняла последнее место и не прошла в нижнюю палату парламента. На сайте организации указано, что основной ее миссией является «консолидация всех разумных сил общества, включая Государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии, для создания эффективной системы, направленной на защиту граждан России от алкогольной и наркотической угрозы и ресоциализации их в современном обществе». Среди партнеров организации на сайте указаны президент России, Госдума, Общественная палата, Минспорт, Минобразования, РПЦ и Совет муфтиев России. С 2013 года проект «Трезвая Россия» сотрудничает с государством в борьбе за популяризацию здорового образа жизни в 70 регионах страны. Отделение организации было создано и в Краснодарском крае, однако социальные сети кубанского филиала не обновляются с 2015 года. Говоря об источниках финансирования, Хамзаев указывает, что организация существует «за счет гражданского общества». Однако ни на сайте организации, ни в соцсетях нет механизма, при помощи которого можно пожертвовать деньги организации.

В конце прошлого года «Трезвая Россия» подготовила доклад, в котором сравнивалась алкоголизация российских регионов. Он основывался на данных Росстата по продаже алкогольных напитков. Кубань в этом рейтинге заняла 70‑е место (чем ниже место — тем выше алкоголизация). А в конце февраля активисты организации провели проверку крупных магазинов и мелких торговых точек, которая показала, что 80% алкоголя, который продают в мелкой рознице, — контрафакт.



На следующий день после спора Кондратьева и «Трезвой России» глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%. Откуда у нее такие данные — Скворцова не уточнила. Нигде в официальных источниках такой цифры нет. Но это не единственное странное заявление представителей Минздрава. Как уже было указано, в прошлом году Минздрав согласился с позицией организации о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако в том же 2017 году Вероника Скворцова заявила, что микродозы алкоголя помогают в профилактике атеросклероза: «Алкоголь — более сложная тема. Почему? Потому что микродозы… проводят профилактику развития атеросклероза. Неслучайно во Франции самый низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний… но доза, которая работает позитивно, — это доза до 90 граммов чистого спирта в неделю». Это еще раз подчеркивает в том числе противоречивость дискуссий о пользе небольших доз алкоголя.

Глава Минздрава заявила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%. Откуда у нее такие данные — она не уточнила

Так стали ли в России меньше пить? Не найдя цифр, подтверждающих слова главы Минздрава о том, что в России стали пить меньше на 80%, мы обратились к специалисту, социологу и доценту ВШЭ Яне Рощиной.

Яна Рощина социолог, доцент Высшей школы экономики

«Если взять реальные данные, как выше, то уровень продаж абсолютного алкоголя в литрах на душу в 2016 году, по официальным данным, — 6,6 литра. За пять лет до этого — в 2011 году — это падение на 25%. Если сравнивать с 2009 годом — то 27%. Но в любом случае никак не 80%. Правда, здесь есть одно большое «но» — это данные по уровню официальных продаж алкоголя, рассчитанные, кстати, на все население, даже младенцев. Помимо этого многие говорят о данных по уровню именно потребления — с учетом нелегального (поддельного, контрафактного и т.д.) и домашнего алкоголя. Росстат эти цифры, разумеется, не дает, это все дооценка экспертов. Эта дооценка у разных экспертов очень разная, и у меня нет ответа, какая из них близка к истинной. Но я думаю, что о 80-процентном снижении за 5–7 лет речь идти в любом случае не может. Данные наших опросов (RLMS) показывают, что за последние 10 лет действительно существенно снижается потребление алкоголя — например, растет доля тех, кто вообще не пьет, прежде всего за счет молодых поколений. Но я уверена, что ни по какому показателю получить 80% невозможно».

Про отношения кубанских вин с чиновниками Тема вина и виноделия часто встречалась в публичных выступлениях Вениамина Кондратьева. Так, осенью 2016 года Кондратьев назвал идею Минфина увеличить вдвое акцизы на вино палками в колеса импортозамещения. По его словам, эта мера больно ударит по уже работающим виноделам. В начале 2017 года Кондратьев предложил создать питомник для выращивания кубанских сортов винограда. Кроме того, губернатор подчеркнул, что нужно менять подход к продаже вин внутри региона — максимально заполнить полки магазинов и винные карты ресторанов кубанским вином. По его словам, в этом вопросе должна быть принципиальная позиция власти. Тогда же Кондратьев предложил на федеральном уровне установить минимальную цену на вино, чтобы избежать подделок. Минимальная цена даст возможность выпускать качественное кубанское вино, заявил глава края. Не забывает о вине и бывший губернатор Кубани Александр Ткачев, ныне возглавляющий Министерство сельского хозяйства РФ. Летом 2015 года в эфире телеканала «Россия» он заявил о возможности введения запрета на ввоз иностранного вина. А еще, по его словам, сегодня вина многих российских марок — ​это разлитые «по цехам» иностранные напитки. Представитель Союза виноделов России в эфире радио «Говорит Москва» тут же раскритиковал позицию Ткачева и заявил, что запрет практики использования иностранных виноматериалов сразу снизит производство российского вина на треть. К самому же потреблению и производству вина в России Ткачев относится положительно. Летом 2017 года он заявлял, что увеличение потребления вина и снижение употребления крепких алкогольных напитков может положительно сказаться на демографической ситуации в стране. «Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а употребление вина изменит демографическую ситуацию. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», — сказал Александр Ткачев в интервью телеканалу НТВ. Стоит отметить, что жена министра Ольга Ткачева владеет ООО «Шато де Талю», которое производит элитные сорта винограда под Геленджиком. Площадь виноградников края составляет 25 тыс. гектаров — 0,33% от всей площади Кубани. Валовой сбор винограда в Краснодарском крае в 2017 году составил более 197,7 тыс. тонн, то есть 45% от общего объема урожая в России.

Жена министра Ольга Ткачева владеет ООО «Шато де Талю», которое производит элитные сорта винограда под Геленджиком