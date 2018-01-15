Губернатор Кубани решил поспорить с борцами за трезвость и вступился за вино

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пригласил активиста «Трезвой России» побывать на винодельческих заводах Краснодарского края

Такое предложение глава региона сделал в ответ на заявление активиста в эфире телепрограммы «Время покажет» о том, что виноделы спаивают Россию.

«Хочу напомнить: вино — это сельскохозяйственный продукт. Приглашаю на Кубань, посмотреть наши ведущие винодельческие заводы. Здесь можно лично убедиться в том, что вино — важная отрасль сельского хозяйства. А ещё — продукт питания, в умеренных дозах не вредный, а даже полезный для организма», — написал Кондратьев в своем твиттере с пометкой #пишусам.

В «Трезвой России» ответили, что не разделяют мнения о том, что алкоголь — это часть сельского хозяйства, и в прошлом году Минздрав согласился с позицией организации о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Активисты добавили, что в рейтинге трезвости регионов Кубань занимает 70-е место по алкоголизации.