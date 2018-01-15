Губернатор Кубани решил поспорить с борцами за трезвость и вступился за вино
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пригласил активиста «Трезвой России» побывать на винодельческих заводах Краснодарского края
Такое предложение глава региона сделал в ответ на заявление активиста в эфире телепрограммы «Время покажет» о том, что виноделы спаивают Россию.
«Хочу напомнить: вино — это сельскохозяйственный продукт. Приглашаю на Кубань, посмотреть наши ведущие винодельческие заводы. Здесь можно лично убедиться в том, что вино — важная отрасль сельского хозяйства. А ещё — продукт питания, в умеренных дозах не вредный, а даже полезный для организма», — написал Кондратьев в своем твиттере с пометкой #пишусам.
В «Трезвой России» ответили, что не разделяют мнения о том, что алкоголь — это часть сельского хозяйства, и в прошлом году Минздрав согласился с позицией организации о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Активисты добавили, что в рейтинге трезвости регионов Кубань занимает 70-е место по алкоголизации.
«Готовы оказать всестороннюю помощь в экспертной проработке и выхода из ситуации», — заключили активисты.
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В пресс-службе администрации Краснодарском края отметили, что качество кубанского вина растет благодаря технологическому перевооружению при переработке винограда и производстве готовой продукции, а также увеличению господдержки и привлечению иностранных виноделов-консультантов.
Кубанскую продукцию ежегодно отмечают на международных винодельческих дегустационных конкурсах. В регионе развивают винный туризм, и в следующем году будет доступно около 80 экскурсий. «Винные маршруты» проводят «Абрау-Дюрсо», «Лефкадия», «Фанагория», «Кубань-Вино» и «Саук Дере».
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Вениамин Кондратьев назвал идею Минфина увеличить вдвое акцизы на вино палками в колеса импортозамещения. Позже он выступил с инициативой установить на федеральном уровне минимальную цену на вино, чтобы избежать подделок, а также предложил создать питомник для выращивания кубанских сортов винограда, чтобы кубанским фермерам, которые хотят заниматься виноделием, не приходилось покупать саженцы за рубежом.
Напомним, в декабре 2014 года в России приняли поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», благодаря которым у фермерских хозяйств появилась возможность рассчитывать на получение лицензий наряду с крупными и средними участниками рынка. В 2016 году кубанский винодел впервые в России получил лицензию на производство вина для крестьянско-фермерского хозяйства.
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