Спикер ЗСК: Винный туризм способен укрепить экономику муниципалитетов

Председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко 17 января провел на базе завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» совместное заседание трех комитетов краевого парламента

В совещании приняли участие комитеты по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий, по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию и по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма, а также депутаты ЗСК, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, главы Новороссийска, Анапы и Темрюкского района, а также руководители винодельческих предприятий.

Темой заседания стали перспективы развития виноградарско-винодельческой отрасли и энотуризма в Краснодарском крае и их влияние на социально-экономическое положение муниципальных образований региона.

Делегация посетила производственные цеха, винный погреб и дегустационный зал «Абрау-Дюрсо». Исполнительный директор компании, депутат ЗСК Юлия Пархоменко рассказала, что предприятие реализует многие социально значимые проекты: ремонтирует дороги, проводит модернизацию электроподcтанции, инвестирует 16 млн рублей в проект строительства очистных сооружений.

На заседании говорили о том, что подобных предприятий на Кубани должно быть как можно больше, а муниципалитеты должны создавать необходимые условия для их поддержки и привлечения туристов.

«Винный туризм — это форма агротуризма, которая способна укреплять экономику сельских территорий, наращивать доходную часть местных бюджетов. Она обладает мультипликативным эффектом: вокруг одного такого объекта вырастает обслуживающая инфраструктура — транспорт, гостиницы и общепит, спортивно-рекреационная зона. Такое оживление экономики благотворно сказывается не только на благосостоянии жителей, но и на внешнем виде населенных пунктов», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба ЗСК.

На заседании обсудили комплекс мер, которые в ближайшее время необходимо принять для развития винного туризма и укрепления социально-экономического положения муниципальных образований, повышения инвестпривлекательности региона, и роль местного самоуправления в этих процессах.

«Важно не снижать темпы закладки новых виноградников, стимулировать селекционную работу. Отдельный вопрос — борьба с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, которая дискредитирует понятие "кубанское вино"», — подчеркнул глава ЗСК.