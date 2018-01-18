Спикер ЗСК: Винный туризм способен укрепить экономику муниципалитетов
Председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко 17 января провел на базе завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» совместное заседание трех комитетов краевого парламента
В совещании приняли участие комитеты по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий, по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию и по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма, а также депутаты ЗСК, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, главы Новороссийска, Анапы и Темрюкского района, а также руководители винодельческих предприятий.
Темой заседания стали перспективы развития виноградарско-винодельческой отрасли и энотуризма в Краснодарском крае и их влияние на социально-экономическое положение муниципальных образований региона.
Делегация посетила производственные цеха, винный погреб и дегустационный зал «Абрау-Дюрсо». Исполнительный директор компании, депутат ЗСК Юлия Пархоменко рассказала, что предприятие реализует многие социально значимые проекты: ремонтирует дороги, проводит модернизацию электроподcтанции, инвестирует 16 млн рублей в проект строительства очистных сооружений.
На заседании говорили о том, что подобных предприятий на Кубани должно быть как можно больше, а муниципалитеты должны создавать необходимые условия для их поддержки и привлечения туристов.
«Винный туризм — это форма агротуризма, которая способна укреплять экономику сельских территорий, наращивать доходную часть местных бюджетов. Она обладает мультипликативным эффектом: вокруг одного такого объекта вырастает обслуживающая инфраструктура — транспорт, гостиницы и общепит, спортивно-рекреационная зона. Такое оживление экономики благотворно сказывается не только на благосостоянии жителей, но и на внешнем виде населенных пунктов», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба ЗСК.
На заседании обсудили комплекс мер, которые в ближайшее время необходимо принять для развития винного туризма и укрепления социально-экономического положения муниципальных образований, повышения инвестпривлекательности региона, и роль местного самоуправления в этих процессах.
«Важно не снижать темпы закладки новых виноградников, стимулировать селекционную работу. Отдельный вопрос — борьба с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, которая дискредитирует понятие "кубанское вино"», — подчеркнул глава ЗСК.
На заседании обсудили вопросы упрощения лицензирования производства вина, повышения культуры его потребления, продвижения продукции кубанских виноделов на рынке и подготовки кадров.
Парламентарии выступили с инициативами создать ресурсный центр на базе профтехучилища в Темрюкском районе, а также выделить в краевом конкурсе объектов агротуризма отдельную номинацию для винного туризма.
По итогам заседания разработали план действий, рассчитанный на ближайшие несколько месяцев и включающий в себя анализ ситуации на местах, выработку конкретных решений, подготовку необходимых изменений в нормативные правовые акты края. Реализацией плана займутся три комитета ЗСК, которые участвовали в заседании.
Юрий Бурлачко призвал искать новые идеи для повышения инвестпривлекательности региона, а также анализировать и устранять недоработки.
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«Мы вынуждены пока импортировать виноград, хотя располагаем собственным потенциалом для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос своими силами», — заключил председатель кубанского парламента.
Как сообщали Юга.ру, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил поспорить с борцами за трезвость и вступился за вино. В эфире телепрограммы «Время покажет» участник проекта «Трезвой России» заявил, что виноделы спаивают Россию, в ответ на это глава Кубани пригласил активиста побывать на винодельческих заводах региона.
«Здесь можно лично убедиться в том, что вино — важная отрасль сельского хозяйства. А еще — продукт питания, в умеренных дозах не вредный, а даже полезный для организма», — заявил Кондратьев.
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