80% алкоголя в российских магазинах оказалось контрафактом

Вся Россия

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Участники федерального проекта «Трезвая Россия» в феврале провели более 300 рейдов по торговым компаниям в 60 регионах страны

Проверка крупных магазинов и мелких торговых точек показала, что 80% алкоголя, который продают в мелкой рознице, — контрафакт. При этом доля мелкой розницы в общей массе составляет более 50%, из которых 70% точек торгуют алкоголем без лицензии, передает RT.

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Активисты зафиксировали факты продажи спиртного в незаконное время, несовершеннолетним, а также отсутствие лицензии или оборот запрещенной продукции (например, алкогольных энергетиков).

По статистике рейдов, чаще всего нарушителями становились мелкие розничные магазины.

«Можно смело утверждать, что сегодня мелкая розница — это основной канал сбыта контрафактной алкогольной продукции. Необходимо, чтобы ответственность за это была неотвратимой и более существенной, чтобы возможные штрафы на чаше весов перевешивали потенциальные прибыли», — заявил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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Отмечается, что чем крупнее магазин, тем реже он нарушает закон. Так, в крупных несетевых торговых точках общественники выявили нарушения в 40% случаев, в крупных сетевых магазинах — в 20%.

В среднем те или иные нарушения допускают шесть из десяти магазинов.

Как сообщали Юга.ру, Роскачество заявило, что в 2017 году в России производили без нарушений только сушки и водку.

Алкоголь Контрафакт Торговля
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