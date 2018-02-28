80% алкоголя в российских магазинах оказалось контрафактом

Участники федерального проекта «Трезвая Россия» в феврале провели более 300 рейдов по торговым компаниям в 60 регионах страны

Проверка крупных магазинов и мелких торговых точек показала, что 80% алкоголя, который продают в мелкой рознице, — контрафакт. При этом доля мелкой розницы в общей массе составляет более 50%, из которых 70% точек торгуют алкоголем без лицензии, передает RT .

«Можно смело утверждать, что сегодня мелкая розница — это основной канал сбыта контрафактной алкогольной продукции. Необходимо, чтобы ответственность за это была неотвратимой и более существенной, чтобы возможные штрафы на чаше весов перевешивали потенциальные прибыли», — заявил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По статистике рейдов, чаще всего нарушителями становились мелкие розничные магазины.

Активисты зафиксировали факты продажи спиртного в незаконное время, несовершеннолетним, а также отсутствие лицензии или оборот запрещенной продукции (например, алкогольных энергетиков).

Отмечается, что чем крупнее магазин, тем реже он нарушает закон. Так, в крупных несетевых торговых точках общественники выявили нарушения в 40% случаев, в крупных сетевых магазинах — в 20%.

В среднем те или иные нарушения допускают шесть из десяти магазинов.

Как сообщали Юга.ру, Роскачество заявило, что в 2017 году в России производили без нарушений только сушки и водку.