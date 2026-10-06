Пять тонн продуктов для школьного питания похитили в Краснодаре — подозреваемого задержали
В Краснодаре поставщик продуктов питания для школ украл 5 тонн товаров. Его задержали и будут судить
6 сентября краевая пресс-служба УФСБ сообщила, что в Краснодаре задержали начальника отдела складской логистики компании — поставщика продуктов в муниципальные школы. По версии ведомства, мужчина присвоил около 5 тонн еды и хотел продать ее по заниженной цене. Его задержали при попытке заключить сделку.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье о покушении на хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ).
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По данным паблика «Туподар Краснодар», силовики задержали сотрудника АНО «Школьное питание» Заякина. Организация является муниципальной, ее в 2023 году учредили по инициативе местной мэрии.
«Школьное питание» неоднократно оказывалось в центре скандала. В январе прокуратура оштрафовала «Школьное питание» на 14 млн рублей за финансовые правонарушения. В апреле сотрудники общепита пожаловались, что им привезли покрытый плесенью творог. Поставщика оштрафовали на 4 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в начале апреля жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты.