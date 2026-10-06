Пять тонн продуктов для школьного питания похитили в Краснодаре — подозреваемого задержали

В Краснодаре поставщик продуктов питания для школ украл 5 тонн товаров. Его задержали и будут судить

6 сентября краевая пресс-служба УФСБ сообщила, что в Краснодаре задержали начальника отдела складской логистики компании — поставщика продуктов в муниципальные школы. По версии ведомства, мужчина присвоил около 5 тонн еды и хотел продать ее по заниженной цене. Его задержали при попытке заключить сделку.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье о покушении на хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ).