Пять тонн продуктов для школьного питания похитили в Краснодаре — подозреваемого задержали

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре поставщик продуктов питания для школ украл 5 тонн товаров. Его задержали и будут судить

6 сентября краевая пресс-служба УФСБ сообщила, что в Краснодаре задержали начальника отдела складской логистики компании — поставщика продуктов в муниципальные школы. По версии ведомства, мужчина присвоил около 5 тонн еды и хотел продать ее по заниженной цене. Его задержали при попытке заключить сделку.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье о покушении на хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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По данным паблика «Туподар Краснодар», силовики задержали сотрудника АНО «Школьное питание» Заякина. Организация является муниципальной, ее в 2023 году учредили по инициативе местной мэрии.

«Школьное питание» неоднократно оказывалось в центре скандала. В январе прокуратура оштрафовала «Школьное питание» на 14 млн рублей за финансовые правонарушения. В апреле сотрудники общепита пожаловались, что им привезли покрытый плесенью творог. Поставщика оштрафовали на 4 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в начале апреля жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты.

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Пять тонн продуктов для школьного питания похитили в Краснодаре — подозреваемого задержали

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