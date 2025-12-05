Экс-замглавы Краснодара Нетреба за 4,6 млн рублей предлагал депутатский мандат. Чиновник признался в мошенничестве

Как установили следователи, в апреле, на фоне избирательной кампании в городскую думу Краснодара восьмого созыва, Всеволод Нетреба пообещал начальнику юридического отдела местной администрации Кириллу Перцеву, что тот точно получит депутатский мандат. Свою услугу он оценил в 4,6 млн рублей.

4 декабря ТАСС сообщило , что Первомайский районный суд Краснодара начал рассматривать дела бывшего замглавы администрации кубанской столицы Всеволода Нетребы. Его обвиняют в мошенничестве с выборами в городскую думу.

Однако Перцев предпочел сотрудничество с правоохранителями. Действуя под их контролем, он передал Нетребе часть оговоренной суммы — 2 млн рублей. При этом часть денег полицейские заменили на муляж банкнот.

Утром 29 апреля силовики провели обыски у Нетребы, после чего его задержали. Уже на следующий день в отношении экс-вице-мэра возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

В конце ноября материалы поступили в Первомайский районный суд Краснодара. Нетребе инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

До задержания Нетреба курировал вопросы внутренней политики. На посту замглавы Краснодара он находился с августа 2024 года.