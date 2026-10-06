80 кошек и собак нашли хозяев на фестивале WOOF в Краснодаре 

За два дня фестиваля 64 кошки и 16 собак из приютов региона обрели дом

В Краснодаре 3 и 4 октября прошел благотворительный фестиваль WOOF. За два дня работы площадки 64 кошки и 16 собак из приютов региона нашли хозяев. По словам организаторов, это рекордный результат за все время проведения фестиваля в Краснодаре.

Фестиваль организует фонд помощи животным «Ника» при поддержке Центра изучения питания и благополучия питомцев, проекта «Пойдем домой» и сети «Четыре лапы». WOOF проходит в Краснодаре ежегодно с 2022 года — за прошлые сезоны волонтерам удалось пристроить 196 бездомных животных.