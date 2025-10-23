«Попытка навязать цензуру в цифровом пространстве». Краснодарский политик назвал блокировку мессенджера Telegram правовым беспределом
Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов рассказал, почему блокировка Telegram незаконна и что новые мессенджеры не спасут от сетевых мошенников
22 октября секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара Александр Сафронов высказался о блокировке Telegram и WhatsApp* на юге России.
Сафронов отметил, что в России Telegram не признан экстремистской платформой, как в случае с сервисом WhatsApp*, поэтому у Роскомнадзора нет правовых оснований блокировать мессенджер. По его словам, «это тотальный правовой беспредел».
«Блокировка Telegram — это попытка устранить конкурента и навязать цензуру в цифровом пространстве. Блокировка отрезает людей от важных каналов коммуникации, ограничивая их доступ к независимым новостям, мнениям и альтернативным источникам информации. Это создает информационный вакуум и усиливает контроль над публичной сферой», — добавил политик.
РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России:
Также Александр Сафронов раскритиковал официальную причину блокировок Telegram. Напомним, что 21 октября Роскомнадзор подтвердил, что блокирует мессенджеры на юге России «для противодействия преступникам». В ведомстве объяснили, что именно эти сервисы чаще всего используют для мошенничества. Эту же причину РКН называл при блокировках звонков и видеосвязи в Telegram и WhatsApp*.
По словам Сафронова, государственный мессенджер Max используется преступниками так же, как и другие платформы:
«Настоящая причина распространившихся сетевых мошенничеств лежит не в области информационных технологий, а в неспособности государственных органов с ними бороться».
Безумный Max:
Политик также отметил, что изучал комментарии людей в сети и заметил, что большинству не нравится насильственный перевод на «нужную» платформу.
«Почему за тот гигантский бюджет, который уже потратили и еще потратят на разработку МАХ, нельзя сделать такой информационный сервис, который сам даст фору всем иностранным мессенджерам и органично переманит на себя российскую аудиторию?» — подытожил Сафронов.
Напомним, сбои в работе Telegram и WhatsApp* начались 21 октября. Они повторились поздно вечером того же дня и 22 октября. Мессенджеры не работали только в южных регионах.
Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей. Преступники использовали мессенджер Max.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.