«Попытка навязать цензуру в цифровом пространстве». Краснодарский политик назвал блокировку мессенджера Telegram правовым беспределом

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов рассказал, почему блокировка Telegram незаконна и что новые мессенджеры не спасут от сетевых мошенников

22 октября секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара Александр Сафронов высказался о блокировке Telegram и WhatsApp* на юге России. Сафронов отметил, что в России Telegram не признан экстремистской платформой, как в случае с сервисом WhatsApp*, поэтому у Роскомнадзора нет правовых оснований блокировать мессенджер. По его словам, «это тотальный правовой беспредел». «Блокировка Telegram — это попытка устранить конкурента и навязать цензуру в цифровом пространстве. Блокировка отрезает людей от важных каналов коммуникации, ограничивая их доступ к независимым новостям, мнениям и альтернативным источникам информации. Это создает информационный вакуум и усиливает контроль над публичной сферой», — добавил политик.

РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России: Мессенджеры не работают вторые сутки

Также Александр Сафронов раскритиковал официальную причину блокировок Telegram. Напомним, что 21 октября Роскомнадзор подтвердил, что блокирует мессенджеры на юге России «для противодействия преступникам». В ведомстве объяснили, что именно эти сервисы чаще всего используют для мошенничества. Эту же причину РКН называл при блокировках звонков и видеосвязи в Telegram и WhatsApp*. По словам Сафронова, государственный мессенджер Max используется преступниками так же, как и другие платформы: «Настоящая причина распространившихся сетевых мошенничеств лежит не в области информационных технологий, а в неспособности государственных органов с ними бороться».

Политик также отметил, что изучал комментарии людей в сети и заметил, что большинству не нравится насильственный перевод на «нужную» платформу. «Почему за тот гигантский бюджет, который уже потратили и еще потратят на разработку МАХ, нельзя сделать такой информационный сервис, который сам даст фору всем иностранным мессенджерам и органично переманит на себя российскую аудиторию?» — подытожил Сафронов.

Напомним, сбои в работе Telegram и WhatsApp* начались 21 октября. Они повторились поздно вечером того же дня и 22 октября. Мессенджеры не работали только в южных регионах.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей. Преступники использовали мессенджер Max.