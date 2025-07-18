18 июля заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил , что мессенджеру WhatsApp* следует готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, сервис с высокой долей вероятности попадет в перечень программного обеспечения из недружественных государств, использование которого будет ограничено в соответствии с недавним поручением президента. Горелкин отметил, что освободившуюся долю рынка, по его мнению, займет «национальный мессенджер», имея в виду недавно анонсированный сервис Max. При этом депутат предположил, что мессенджер Telegram, скорее всего, избежит подобных ограничений, если продолжит соблюдать российские законы.

В тот же день более категорично высказался его коллега, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он назвал участь WhatsApp* в России «предрешенной». «Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России — это, по сути, легальная брешь в национальной безопасности. Именно поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, — вопрос времени», — заявил Немкин. Он подчеркнул, что власти не могут игнорировать передачу данных миллионов россиян через платформу, подконтрольную «враждебной структуре».

На фоне этих заявлений высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признал, что WhatsApp* является самым популярным мессенджером в стране, однако подчеркнул, что компания обязана соблюдать российское законодательство.

«WhatsApp* в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в РФ. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», — заявил Песков.

WhatsApp* остается самым популярным мессенджером в России по охвату аудитории. По данным Mediascope на апрель 2025 года, им пользуются почти 80% россиян.