От разлива мазута в Анапе погиб первый краснокнижный дельфин
Покрытого мазутом дельфина нашли на пляже Анапы
18 декабря в социальных сетях появилась информация, что на одном из пляжей Анапы нашли мертвого дельфина, покрытого мазутом. Млекопитающее небольшого размера лежало между камнями.
На место выехали волонтеры центра спасения дельфинов «Дельфа», чтобы осмотреть тело и выяснить, стало ли китообразное жертвой разлива нефти или умерло раньше.
Развитие болезней, ожоги, вспышки инфекций:
Специалисты установили, что это молодая краснокнижная азовка. И умерло млекопитающее действительно от разлива нефти.
Научный директор фонда защиты китов Владимир Латка заявил, что разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов. Эксперт считает, что последствия для экологии после попадания нефтепродуктов с танкеров в море могут ощущаться в течение десятилетий.
В Черном море водятся три вида дельфинов: азовка, афалина — их промысел запрещен, но именно они чаще всего попадают в океанариумы и дельфинарии — и белобочка. Все они на грани исчезновения и занесены в Красную книгу России.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ищут волонтеров для спасения птиц, пострадавших от разлива нефти.