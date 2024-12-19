От разлива мазута в Анапе погиб первый краснокнижный дельфин

На место выехали волонтеры центра спасения дельфинов «Дельфа», чтобы осмотреть тело и выяснить, стало ли китообразное жертвой разлива нефти или умерло раньше.

18 декабря в социальных сетях появилась информация, что на одном из пляжей Анапы нашли мертвого дельфина, покрытого мазутом. Млекопитающее небольшого размера лежало между камнями.

Специалисты установили, что это молодая краснокнижная азовка. И умерло млекопитающее действительно от разлива нефти.

Научный директор фонда защиты китов Владимир Латка заявил, что разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов. Эксперт считает, что последствия для экологии после попадания нефтепродуктов с танкеров в море могут ощущаться в течение десятилетий.

В Черном море водятся три вида дельфинов: азовка, афалина — их промысел запрещен, но именно они чаще всего попадают в океанариумы и дельфинарии — и белобочка. Все они на грани исчезновения и занесены в Красную книгу России.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ищут волонтеров для спасения птиц, пострадавших от разлива нефти.