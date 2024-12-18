Развитие болезней, ожоги, вспышки инфекций. Чем грозит дельфинам разлив нефти в Краснодарском крае?

Центр спасения дельфинов «Дельфа» назвал произошедший в Черном море разлив нефти экологической катастрофой

Предыстория. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. 17 декабря десятки километров побережья Черного моря в Краснодарском крае покрылись мазутом. Жители заметили на пляжах Анапы и Темрюкского района пострадавших птиц. 18 декабря сотрудники научно-экологического центра «Дельфа» назвали произошедшее экологической катастрофой и рассказали, как разлив нефти может отразиться на популяции дельфинов.

Китообразных, пострадавших в результате разлива мазута, пока обнаружено не было. Однако если дельфины окажутся в непосредственной близости к местам загрязнений, а также если в рыбе будет большое количество отравляющих веществ, то у млекопитающих возможна острая интоксикация, ожоги кожи и слизистых. Кроме того, накопление токсинов в организме китообразных приводит к значительному снижению иммунитета, развитию различных болезней, вспышкам инфекционных заболеваний. Если обнаружили пострадавшего или погибшего дельфина, звоните на горячую линию научно-экологического центра «Дельфа» +7 (938) 888-15-95.