Развитие болезней, ожоги, вспышки инфекций. Чем грозит дельфинам разлив нефти в Краснодарском крае?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Центр спасения дельфинов «Дельфа» назвал произошедший в Черном море разлив нефти экологической катастрофой

Предыстория. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. 17 декабря десятки километров побережья Черного моря в Краснодарском крае покрылись мазутом. Жители заметили на пляжах Анапы и Темрюкского района пострадавших птиц.

18 декабря сотрудники научно-экологического центра «Дельфа» назвали произошедшее экологической катастрофой и рассказали, как разлив нефти может отразиться на популяции дельфинов.

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Китообразных, пострадавших в результате разлива мазута, пока обнаружено не было. Однако если дельфины окажутся в непосредственной близости к местам загрязнений, а также если в рыбе будет большое количество отравляющих веществ, то у млекопитающих возможна острая интоксикация, ожоги кожи и слизистых.

Кроме того, накопление токсинов в организме китообразных приводит к значительному снижению иммунитета, развитию различных болезней, вспышкам инфекционных заболеваний.

Если обнаружили пострадавшего или погибшего дельфина, звоните на горячую линию научно-экологического центра «Дельфа» +7 (938) 888-15-95.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ищут волонтеров для спасения птиц, пострадавших от разлива нефти.

Анапа МЧС Нефть Происшествия Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

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