Эколог, волонтеры и жители Анапы рассказали, с какими проблемами столкнулись при ликвидации разлива нефти в Черном море

Рассказываем, что происходит на берегу Анапы, где четвертые сутки борются с последствиями катастрофы

15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море.



17 декабря десятки километров побережья Краснодарского края покрылись мазутом. 19 декабря Кондратьев заявил Путину, что пляжи от нефтепродуктов расчищают 4 тыс. человек и Кубани для ликвидации последствий разлива нефти не нужна помощь.

19 декабря эколог Георгий Каваносян озвучил проблемы, с которыми успел столкнуться на месте ЧП в Анапе. В своем телеграм-канале он написал, что не увидел на пляжах 4 тыс. волонтеров. Ранее эту цифру губернатор Вениамин Кондратьев сообщил президенту Путину.

Также эколога беспокоят вопросы безопасности. По его словам, максимум 5% всех волонтеров на берегах работают в респираторах.

«Кто-то вообще замерял превышения? Может и работать всем нужно в противогазах и раз в 1,5 часа менять кассеты? Катастрофически не хватает СИЗов на местах», — заявил Каваносян.

Он добавил, что никто не знает, куда именно везут мешки с мазутным песком, который относится к третьему классу опасности. Эколог опасается вторичного загрязнения грунта.