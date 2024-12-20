Эколог, волонтеры и жители Анапы рассказали, с какими проблемами столкнулись при ликвидации разлива нефти в Черном море
Рассказываем, что происходит на берегу Анапы, где четвертые сутки борются с последствиями катастрофы
15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море.
17 декабря десятки километров побережья Краснодарского края покрылись мазутом. 19 декабря Кондратьев заявил Путину, что пляжи от нефтепродуктов расчищают 4 тыс. человек и Кубани для ликвидации последствий разлива нефти не нужна помощь.
19 декабря эколог Георгий Каваносян озвучил проблемы, с которыми успел столкнуться на месте ЧП в Анапе. В своем телеграм-канале он написал, что не увидел на пляжах 4 тыс. волонтеров. Ранее эту цифру губернатор Вениамин Кондратьев сообщил президенту Путину.
Также эколога беспокоят вопросы безопасности. По его словам, максимум 5% всех волонтеров на берегах работают в респираторах.
«Кто-то вообще замерял превышения? Может и работать всем нужно в противогазах и раз в 1,5 часа менять кассеты? Катастрофически не хватает СИЗов на местах», — заявил Каваносян.
Он добавил, что никто не знает, куда именно везут мешки с мазутным песком, который относится к третьему классу опасности. Эколог опасается вторичного загрязнения грунта.
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Блогер Юрий Озаровский опубликовал в своем телеграм-канале требования волонтеров к администрации Анапы. Добровольцам нужны экскаватор большой (Беларусь, JCB) и маленький (BobCat), самосвалы, горячее питание, биотуалеты, боновые ограждения в воде, сорбенты для воды, техника для чистки воды и береговой линии.
Также блогер просит привлечь к ликвидации разлива нефти студентов, депутатов, отельеров и арендаторов пляжей, работников местной администрации и предприятий. Кроме того, требуется дополнительная консультация экологов.
«Считаем, что обычные граждане сориентировались и начали действовать гораздо быстрее и эффективнее, чем администрация города. А происшествие произошло на курорте федерального значения и промедление несет непоправимые последствия на многие годы вперед», — подытожил Озаровский.
Блогер Андрей Помидоров рассказал, что после того, как трактор забрал наполненные мазутом мешки и вспахал колесами песок, волонтеры на этом же месте собрали еще десяток пакетов.
«То есть там можно копаться еще неделю на этом участке. Либо, конечно, просто тупо снять весь верхний слой песка. Но его куда-то надо девать, как я понял, сейчас проблема с утилизацией собранного. С темнотой стали на берег выходить грязные птицы. Поймать так и не смогли, дурочки убегали. Нашли одну мертвую. Она была даже не грязная, она была просто в одном куске мазута, как в пластилине», — добавил Помидоров.
Утром 20 декабря он записал видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву. В ролике блогер показывает центральный пляж села Витязево и говорит, что на его территории практически нет специалистов и волонтеров, убирающих мазут. При этом весь берег испачкан нефтепродуктами.
Девушка на пляже «Динамо» показала, как нефть разъедает мешки и вытекает на песок.
Блогер Евгений Кукартамен рассказал, что слой мазута под песком больше 15 см.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что всем волонтерам выдают средства защиты. Однако не ясно, хватает ли их.
Как писали Юга.ру, для добровольцев, участвующих в ликвидации последствий ЧС в Анапе, создали специальную карту.
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